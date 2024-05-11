Исаев может продлить контракт с «Локомотивом» до 2026 года. Сейчас у вратаря договор до конца сезона-2024/25 (Metaratings)

Теги Локомотив КХЛ Даниил Исаев Хоккей

Даниил Исаев может продлить контракт с «Локомотивом» до 2026 года.

Нынешний контракт 24-летнего голкипера действует до конца сезона-2024/25.

Руководство ярославского клуба хотело бы добавить к этому сроку еще один год, сообщает Metaratings.

В минувшем регулярном чемпионате на счету Исаева 49 матчей за «Локомотив» и 33 победы при коэффициенте надежности 1,94.

В плей-офф он провел 20 игр и одержал 12 побед, отбивая 93,2% бросков при коэффициенте надежности 1,65. 

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