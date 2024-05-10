Гендиректор ФХР о том, можно ли переложить штраф ИИХФ на ЦСКА, КХЛ или Федотова: «На игрока – точно нет. Дальше будем анализировать, проведем консультации»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ КХЛ Дмитрий Курбатов Иван Федотов Матч ТВ деньги Хоккей

Дмитрий Курбатов высказался о штрафе от ИИХФ на 1 миллион швейцарских франков.

Федерация хоккея России ранее была оштрафована ИИХФ на 1 миллион швейцарских франков за участие Ивана Федотова в сезоне КХЛ-2023/24. Вратарь играл за ЦСКА.

– Может ли ФХР переложить эту сумму на клуб, лигу или игрока?

– На игрока – точно нет. Дальше будем анализировать, проведем консультации, – сказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

Кожевников о штрафе ФХР: «Бред! Мы же вроде вышли из юрисдикции этого гребанного француза из ИИХФ. Пусть Федотов сам платит»

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6 комментариев
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смешно, и чего в итоге добились с этим федотовым?
украли у своего игрока год карьеры, ничего не выиграли, попали на бабки и в итоге он все равно уехал ))
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Цска дисквалификацировать и опустить в ВХЛ.
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Ответ Al561
На игрока нет. Напрямую. Переложат на клуб, а уже клуб подаст в суд на игрока, за то что тот не представил в клуб свой контракт с Филадельфией, и таким образом его подставил. И штраф в итоге повесят на терпилу Федотова. Уклонится у него не получится, если же конечно он не скинул тут всю собственность и рванул с концами.
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