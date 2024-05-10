Дмитрий Курбатов высказался о штрафе от ИИХФ на 1 миллион швейцарских франков.

Федерация хоккея России ранее была оштрафована ИИХФ на 1 миллион швейцарских франков за участие в сезоне КХЛ-2023/24. Вратарь играл за .

– Может ли ФХР переложить эту сумму на клуб, лигу или игрока?

– На игрока – точно нет. Дальше будем анализировать, проведем консультации, – сказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

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