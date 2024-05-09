Гендиректор ФХР о штрафе в 1 млн франков: «Ну, насчитали один миллион, и насчитали. Если формально считать, можно разогнать сумму до семи миллионов с копейками»

Дмитрий Курбатов прокомментировал решение ИИХФ оштрафовать ФХР.

Федерация хоккея России была оштрафована на 1 миллион швейцарских франков за участие в сезоне КХЛ-2023/24.

– Почему ИИХФ хочет именно один миллион франков?

– Не очень понятно, как они вышли на эту сумму.

Но в кодексе ИИХФ есть пункт, где написано, что за первое нарушение могут оштрафовать на 5 тысяч, а потом за каждый матч – до 150 тысяч франков.

Если формально считать, то можно разогнать сумму до семи миллионов с копейками. Ну, насчитали один миллион, и насчитали.

– Как ФХР может это оспорить?

– Через Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Это следующая инстанция.

По дисциплинарному кодексу ИИХФ у нас есть 30 дней на то, чтобы заявить, что мы собираемся оспаривать это решение.

Точную дату я вам не назову, потому что мы еще будем проводить консультации, как правильно подать апелляцию, – сказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.