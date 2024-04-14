Лукоянов о переговорах с «Ак Барсом»: «Решаем, на сколько лет будет продлен контракт. Есть 4 предложения от других клубов, но мне не хочется уезжать»
Артем Лукоянов рассказал о переговорах с «Ак Барсом» по новому контракту.
В прошедшем сезоне 35-летний форвард набрал 16 (9+7) очков в 69 матчах регулярного чемпионата и Кубка Гагарина за казанский клуб.
Лукоянов провел 13 сезонов в составе «Ак Барса».
– Ведутся ли переговоры с «Ак Барсом»? Есть ли интерес к тебе от других клубов?
– Мой приоритет – остаться здесь. Не знаю, сколько здоровье мне позволит оставаться [в Казани]. Тьфу-тьфу, у меня в карьере почти никогда не было серьезных травм.
Конечно, переговоры идут, договариваемся. Просто есть определенные мелочи, и даже не мелочи.
– Года и миллионы?
– Мы сейчас решаем вопрос, на сколько лет [будет продлен контракт]. Со стороны других клубов у меня есть предложения – четыре точно. Но мне не хочется уезжать, – сказал форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов.