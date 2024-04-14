Лукоянов о переговорах с «Ак Барсом»: «Решаем, на сколько лет будет продлен контракт. Есть 4 предложения от других клубов, но мне не хочется уезжать»

Артем Лукоянов рассказал о переговорах с «Ак Барсом» по новому контракту.

В прошедшем сезоне 35-летний форвард набрал 16 (9+7) очков в 69 матчах регулярного чемпионата и Кубка Гагарина за казанский клуб.

Лукоянов провел 13 сезонов в составе «Ак Барса».

– Ведутся ли переговоры с «Ак Барсом»? Есть ли интерес к тебе от других клубов?

– Мой приоритет – остаться здесь. Не знаю, сколько здоровье мне позволит оставаться [в Казани]. Тьфу-тьфу, у меня в карьере почти никогда не было серьезных травм.

Конечно, переговоры идут, договариваемся. Просто есть определенные мелочи, и даже не мелочи.

– Года и миллионы?

– Мы сейчас решаем вопрос, на сколько лет [будет продлен контракт]. Со стороны других клубов у меня есть предложения – четыре точно. Но мне не хочется уезжать, – сказал форвард «Ак Барса» Артем Лукоянов.