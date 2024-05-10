Разин о карьере: «Выгнали с позором из детского хоккея, в Саратове не подписывали контракт, выкинули на помойку. Были люди, которые меня предали. Но не был бы так закален этими ситуациями»

Андрей Разин поделился размышлениями о своем тренерском пути.

Специалист выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом» в прошедшем сезоне КХЛ.

– Представьте, что вы бы получили шанс начать карьеру почти сразу в хорошем клубе КХЛ, как Никитин или Жамнов. Могло ли это поменять ваше видение или стиль работы?

– Наверное. Я семимильными шагами шел к этому успеху, мне бы хотелось некоторую дистанцию вырезать из своего пути.

Очень сложно было пережить моменты, когда тебя выгоняют из детского хоккея, причем с позором выгоняют. Со мной не подписывали в Саратове контракт, можно сказать, выкинули на помойку. Я в ВХЛ полгода ждал предложений.

Вот эти участки я бы с удовольствием вырезал из жизни – с другой стороны, я бы не был так закален этими ситуациями.

Может быть, в какой-то момент, особенно в этот сезон, я не был бы так уверен в своих решениях.

Некоторые решения были жесткими, но они были во благо команде.

– Вы говорили, из чего вам приходилось выбираться в Саратове. Что в том «Кристалле» поразило больше всего?

– Поразило само отношение директора клуба к команде, к ребятам, к хоккею.

Там не то что не создавались условия для хоккеистов, а было такое чувство, что делалось во вред.

– Фактически вы полтора года между «Югрой» и «Адмиралом» были без работы, если вычеркнуть пять игр в «Адмирале». Чему вас научило это время?

– На тот момент я просто сидел и ждал, смотрел хоккей, анализировал. Терпению научился, наверное.

– Какие-то люди, которых вы считали друзьями, отвернулись от вас тогда?

– Когда ты на вершине, всегда много друзей. Когда ты в яме, в глубокой заднице – конечно, друзей больше не становится. Это жизнь, это нормальное явление.

Остается поддержка самых близких, когда тебе тяжело. После побед всегда куча смсок, после поражений – от мамы и жены.

Так и в то время было, я много друзей потерял на ровном месте. Можно сказать, были люди, которые просто меня предали, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.