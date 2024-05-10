Разин о карьере: «Выгнали с позором из детского хоккея, в Саратове не подписывали контракт, выкинули на помойку. Были люди, которые меня предали. Но не был бы так закален этими ситуациями»

Теги Металлург Мг Кристалл Саратов КХЛ Андрей Разин ВХЛ детский хоккей Хоккей

Андрей Разин поделился размышлениями о своем тренерском пути.

Специалист выиграл Кубок Гагарина с «Металлургом» в прошедшем сезоне КХЛ.

– Представьте, что вы бы получили шанс начать карьеру почти сразу в хорошем клубе КХЛ, как Никитин или Жамнов. Могло ли это поменять ваше видение или стиль работы?

– Наверное. Я семимильными шагами шел к этому успеху, мне бы хотелось некоторую дистанцию вырезать из своего пути.

Очень сложно было пережить моменты, когда тебя выгоняют из детского хоккея, причем с позором выгоняют. Со мной не подписывали в Саратове контракт, можно сказать, выкинули на помойку. Я в ВХЛ полгода ждал предложений.

Вот эти участки я бы с удовольствием вырезал из жизни – с другой стороны, я бы не был так закален этими ситуациями.

Может быть, в какой-то момент, особенно в этот сезон, я не был бы так уверен в своих решениях.

Некоторые решения были жесткими, но они были во благо команде.

– Вы говорили, из чего вам приходилось выбираться в Саратове. Что в том «Кристалле» поразило больше всего?

– Поразило само отношение директора клуба к команде, к ребятам, к хоккею.

Там не то что не создавались условия для хоккеистов, а было такое чувство, что делалось во вред.

– Фактически вы полтора года между «Югрой» и «Адмиралом» были без работы, если вычеркнуть пять игр в «Адмирале». Чему вас научило это время?

– На тот момент я просто сидел и ждал, смотрел хоккей, анализировал. Терпению научился, наверное.

– Какие-то люди, которых вы считали друзьями, отвернулись от вас тогда?

– Когда ты на вершине, всегда много друзей. Когда ты в яме, в глубокой заднице – конечно, друзей больше не становится. Это жизнь, это нормальное явление.

Остается поддержка самых близких, когда тебе тяжело. После побед всегда куча смсок, после поражений – от мамы и жены.

Так и в то время было, я много друзей потерял на ровном месте. Можно сказать, были люди, которые просто меня предали, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

5 комментариев
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Более трудный тренерский путь прошел только Ротенберг
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Разин сделал себя сам, трудности пошли на пользу-уважуха!!!
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Ответ Bartez1986
Более трудный тренерский путь прошел только Ротенберг
Даже сгруснул от этого. Но ничего, наш Рома трудностей не боится, станет намного опытней и сильней,т.е.опять включит пылесос
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Всё интервью цельное и интересное.
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Ответ Алексей Тор
Разин сделал себя сам, трудности пошли на пользу-уважуха!!!
Еще в Ижстали хорошо себя порекомендовал. сам вышел один на один в драку с тренером Твери, тем самым поднял мотивацию у игроков Ижстали!
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