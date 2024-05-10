Разин о «Металлурге»: «Башкиров – перспективный, надеемся, будет прогрессировать. Пожелание от Рашникова – корону не надеть. Кубок будет отстоять сложнее»

Теги Металлург Мг Виктор Рашников Сергей Гомоляко КХЛ Андрей Разин Данил Башкиров Хоккей

Андрей Разин оценил трансфер Данила Башкирова в «Металлург».

Уральский клуб получил форварда через оффер-шит, который не повторил «Салават Юлаев».

«Постоянно на связи с Сергеем Юрьевичем Гомоляко – подписали Башкирова, другие трансферы обсуждаем.

Башкиров перспективный. 22-23 года – я считаю, самый золотой возраст. Надеемся, в наших руках он будет прогрессировать еще больше.

Был разговор с Виктором Филипповичем Рашниковым, и было пожелание корону не надеть.

В следующем сезоне отстоять кубок будет еще сложнее, и ребята будут к этому готовиться», – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.

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