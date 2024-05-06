Все команды, вышедшие во 2-й раунд Кубка Стэнли, набрали по 100+ очков в регулярке. Это 3-й случай в истории
Все команды, вышедшие во 2-й раунд Кубка Стэнли, набрали 100+ очков в регулярке.
Ранее такой расклад фиксировался всего дважды в истории (в 2018 и 2022 годах).
В текущем розыгрыше во 2-й раунд плей-офф НХЛ прошли «Рейнджерс» (114 очков, Президентский трофей), «Даллас» (113, 1-й посев на Западе), «Каролина» (111), «Флорида» (110), «Ванкувер» (109), «Бостон» (109), «Колорадо» (107) и «Эдмонтон» (104).
С недавнего времени в матчах стали разыгрываться по сути по 3 очка вместо двух, что значительно повысило общее количество очков, набранных командами по всей лиге.
Отсюда и столько команд со 100+.
К чему этот высокопарный слог.