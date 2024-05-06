Все команды, вышедшие во 2-й раунд Кубка Стэнли, набрали по 100+ очков в регулярке. Это 3-й случай в истории

Теги Рейнджерс Бостон Каролина Флорида Кубок Стэнли Ванкувер Колорадо Эдмонтон Даллас НХЛ Хоккей

Все команды, вышедшие во 2-й раунд Кубка Стэнли, набрали 100+ очков в регулярке.

Ранее такой расклад фиксировался всего дважды в истории (в 2018 и 2022 годах). 

В текущем розыгрыше во 2-й раунд плей-офф НХЛ прошли «Рейнджерс» (114 очков, Президентский трофей), «Даллас» (113, 1-й посев на Западе), «Каролина» (111), «Флорида» (110), «Ванкувер» (109), «Бостон» (109), «Колорадо» (107) и «Эдмонтон» (104). 

9 комментариев
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Все по чесноку! Лучшие из лучших!
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Ну данная статистика не совсем корректна относительно команд прошлого.
С недавнего времени в матчах стали разыгрываться по сути по 3 очка вместо двух, что значительно повысило общее количество очков, набранных командами по всей лиге.
Отсюда и столько команд со 100+.
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Вот так и отражается величие! Все результаты справедливы!
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Ответ Адепт Суперлиги
Вот так и отражается величие! Все результаты справедливы!
Какое величие, какая справедливость? О чём вы, уважаемый.
К чему этот высокопарный слог.
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По сути без сюрпризов кроме Виннипега
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Кстати, о теории чисел...
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Ответ Shaiba Bash
По сути без сюрпризов кроме Виннипега
А иначе был бы сюрпризом Колорадо.
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Ответ Brigant
Все по чесноку! Лучшие из лучших!
а когда Кингз с 8-го места в конференции кубок брали это, значит, было нечестно? :)
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