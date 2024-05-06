Все команды, вышедшие во 2-й раунд Кубка Стэнли, набрали по 100+ очков в регулярке. Это 3-й случай в истории

Все команды, вышедшие во 2-й раунд Кубка Стэнли, набрали 100+ очков в регулярке.

Ранее такой расклад фиксировался всего дважды в истории (в 2018 и 2022 годах).

В текущем розыгрыше во 2-й раунд плей-офф НХЛ прошли « » (114 очков, Президентский трофей), « » (113, 1-й посев на Западе), «Каролина» (111), « » (110), «Ванкувер» (109), « » (109), « » (107) и «Эдмонтон» (104).