Глотов о судействе с Беларусью: «Первые матчи играли по международным правилам, а в Омске и Туле – по КХЛ. Смесь получается. Не самый легкий момент для судей и нас»

Василий Глотов ответил на вопрос о работе арбитров в игре с Беларусью.

Сборная «России 25» победила команду Беларуси (6:2) в Туле.

– Ваш тренер сказал, что судейство на турнире в Казахстане и судейство на российском участке тура достаточно сильно отличалось. Как ты увидел моменты с Зыковым и Бардаковым? Неужели на матчах в Омске и Туле было больше грязи, чем в Астане?

– Насчет грязи мне сложно судить. Белорусы стали агрессивнее играть – тут надо отдать им должное.

Что касается судейства, то мне сложно пока разобраться.

Первые матчи мы играли по международным правилам, а в Омске и Туле – по кэхаэловским. Смесь какая-то получается. Это не самый легкий момент ни для судей, ни для нас.

– Чем именно отличаются эти правила?

– Из самых заметных отличий отмечу то, что сейчас игрокам нельзя стоять за воротами в зоне обороны с шайбой.

Кроме того, в КХЛ можно выбирать круг вбрасывания в зоне атаки, в то время как по международным правилам – нельзя, – сказал капитан сборной «России 25» Василий Глотов.

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