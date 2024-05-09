Каролина – Рейнджерс где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 12 мая

В воскресенье, 12 мая, сыграют Каролина и Рейнджерс в четвертом матче 2-го раунда Кубка Стэнли.

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Игра пройдет на стадионе «PNC Arena».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Каролина – Рейнджерс

Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.

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Прогноз на четвертый матч Каролина – Рейнджерс

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