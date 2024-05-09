Каролина – Рейнджерс где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 12 мая

Теги Рейнджерс Каролина Кубок Стэнли НХЛ Хоккей

В воскресенье, 12 мая, сыграют Каролина и Рейнджерс в четвертом матче 2-го раунда Кубка Стэнли.

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Во сколько играют Каролина – Рейнджерс

  • Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.

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Прогноз на четвертый матч Каролина – Рейнджерс

➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ 💰💰💰

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