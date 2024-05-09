Каролина – Рейнджерс где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Стэнли 12 мая
В воскресенье, 12 мая, сыграют Каролина и Рейнджерс в четвертом матче 2-го раунда Кубка Стэнли.
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- Игра пройдет на стадионе «PNC Arena».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Каролина – Рейнджерс
- Начало матча запланировано на 02:00 по московскому времени.
Последние матчи Каролина
Последние матчи Рейнджерс
Прогноз на четвертый матч Каролина – Рейнджерс
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