Каролина – Рейнджерс: прогноз на четвертый матч 12 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 5,5

Счет в серии 0 – 3 (3 : 4, 3 : 4 2ОТ, 2 : 3 ОТ)

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Не настолько слаба «Каролина Харрикейнз», чтобы уступать «Рейнджерс» 0 – 2 после двух матчей. Если первый поединок «ураганам» явно не удался, то во втором не повезло, решающую шайбу гости пропустили во втором овертайме, что заставило главного тренера Рода Бринд′Амора пойти не перестановки в составе. Одна из них была читаемой. На лед вернулся Евгений Кузнецов, а вот вторая неожиданной. Место в воротах занял Петр Кочетков, хотя Фредерика Андерсена нельзя было считать главным виновником пропущенных в Нью-Йорке шайб. Каким может быть настоящее давление «Каролины», можно было увидеть в первом периоде. К тому же помог командный штраф гостей за нарушение численного состава. Он придал импульс, и в середине периода Джейк Генцел подставил клюшку под бросок Дмитрия Орлова. Хозяева повели в счете. В первом отрезке у команд было по четыре удаления, трижды они были обоюдными. В конце периода за счет большинства гости смогли поправить статистику бросков, но все равно 7 – 17.

«Рейнджерс» держались благодаря великолепной игре Игоря Шестеркина. Всей лиге известно, что с «синерубашечниками» нужно быть очень внимательными, когда они играют в меньшинстве. «Каролина» усилила натиск во втором периоде, удаления у гостей пошли одно за другим. На восьмой минуте на скамейку штрафников отправился Адам Фокс, и тут толкновение Себастьяно Ахо с Андреем Свечниковым привело к классической контратаке Мики Зибанежада и Криса Крайдера, который сравнял счет. Более того, в меньшинстве у «Рейнджерс» было еще два опасных момента, но в первом случае Кочетков спас свою команду, во втором ему на помощь пришла штанга. Шестеркину пришлось трудиться еще больше, он отразил еще 20 бросков.

В третьем периоде пыл «Каролины» несколько ослаб, игра перешла в более осторожное русло, однако вперед вышли гости. Отличилось второе звено. Пас Артемия Панарина в центр зоны, где Алексис Лафреньер в одно касание кистевым броском отправил шайбу в ворота. Теперь спасаться пришлось «Харрикейнз», что они и сделали, заменив вратаря на шестого полевого. Второй раз в плей-офф отличился Свечников. Вновь игра перешла в овертайм, но на этот раз все произошло очень быстро. Панарин сделал вброс в зону по борту, Дмитрий Орлов не сумел обработать шайбу. Лафреньер прострелил, и все тот же Артемий забросил четвертую победную шайбу своей команды в нынешнем плей-офф, это повторение рекорда франшизы. Вот теперь «Каролина Харрикейнз» действительно оказалась на грани провала. Коэффициенты букмекеров на четвертый матч серии.

победа «Каролины Харрикейнз» — от 2,19 (BetBoom, Olimpbet) до 2,22 (Лига Ставок, Бетсити)

победа «Нью-Йорк Рейнджерс» — от 2,78 (BetBoom) до 2,96 (Olimpbet)

Где смотреть четвертый матч Каролина – Рейнджерс

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