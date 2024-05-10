Яков Рылов: «Хабаровск – замечательный город. Постоянно светит солнце – это большой плюс. На трибунах столько болельщиков, неописуемо»

Яков Рылов рассказал об особенностях жизни в Хабаровске.

39-летний защитник провел в «Амуре» полтора года. Ранее он продлил контракт с командой еще на один сезон.

– Ваш партнер по команде Игорь Бобков в интервью отмечал, что ему в Хабаровске нравится огромное количество солнечных дней. Их у вас более 300.

– Да, это так. Замечательный город. То, что в Хабаровске практически постоянно светит солнце – это большой плюс.

Повторюсь: когда заходишь во дворец и смотришь на трибуны, там столько болельщиков! Это неописуемо!

– Большое количество солнца придает энергию, согласны?

– Не могу не согласиться с этим. Но проблема в том, что мы, как правило, не видим этих солнечных дней. Ночью прилетаем, днем спим.

Но то, что в Хабаровске много солнца, я знаю точно, – сказал защитник «Амура» Яков Рылов.