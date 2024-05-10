Яков Рылов: «Задача «Амура» – выиграть Кубок Гагарина к 2026 году. Нам нельзя останавливаться на достигнутом»

Яков Рылов рассказал о задачах, которые стоят перед «Амуром».

Хабаровский клуб занял восьмое место в Восточной конференции и уступил в первом раунде Кубка Гагарина «Металлургу».

В минувшем регулярном чемпионате 39-летний защитник провел 43 матча за «Амур» и набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 8».

В Кубке Гагарина Рылов сыграл в 6 матчах и сделал одну результативную передачу при полезности «минус 4».

– В прошлом сезоне «Амур» впервые за шесть лет вышел в плей-офф. Как бы вы подвели его итоги?

– Это был один из лучших сезонов команды в КХЛ. Да, мы выиграли всего лишь два матча в плей-офф. Но это больше, чем «Амур» суммарно выиграл до этого.

Самое-то главное, что нам удалось создать отличный коллектив. У нас прекрасный тренерский штаб, который везде нам помогал. Все это и привело к такому результату.

Но нам нельзя останавливаться на достигнутом. Перед «Амуром» стоят большие задачи. Дай бог, чтобы в следующем сезоне мы выступили намного лучше, чем в предыдущем.

– Чувствуется ли в Хабаровске хоккейный бум?

– Конечно. Он у нас идет весь сезон. Даже когда у нас был неудачный отрезок, болельщики все равно верили в то, что мы выступим хорошо.

– Цель «Амура» – выиграть Кубок Гагарина в 2026 году. Ставите ли вы перед собой задачу доиграть до этого времени?

– Давайте не будем загадывать. Подождем до следующего сезона. Задача у «Амура» – выиграть к 2026 году Кубок Гагарина. Дай бог, чтобы так и получилось, – сказал защитник «Амура» Яков Рылов.