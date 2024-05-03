39-летний Рылов получит 15 млн рублей в «Амуре» за следующий сезон (Metaratings)

Теги Амур Яков Рылов КХЛ деньги Хоккей

Яков Рылов заработает 15 млн рублей за сезон в «Амуре».

Вчера 39-летний защитник продлил контракт с хабаровским клубом на один год.

По данным Metaratings, зарплата игрока составит 15 миллионов рублей за сезон.

В минувшем регулярном чемпионате Рылов провел 43 матча за «Амур» и набрал 14 (2+12) очков при полезности «плюс 8».

В Кубка Гагарина он сыграл в 6 матчах и сделал одну результативную передачу при полезности «минус 4».

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1 комментарий
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классно, может еще и за Амурских тигров в МХЛ поигрывать
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