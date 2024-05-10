Бенн о хите против Тэйвса: «Я держал локоть опущенным и избежал попадания в голову. Стараюсь играть в жестко, в стиле плей-офф»
Джейми Бенн высказался о силовом приеме против Девона Тэйвса.
«Даллас» победил «Колорадо» (5:3) во втором матче и сравнял счет в серии (1-1) второго раунда Кубка Стэнли.
В начале второго периоде капитан «Старс» Джейми Бенн за воротами применил силовой прием против защитника «Эвеланш» Девона Тэйвса. Арбитры не удалили Бенна, в том числе после видеопросмотра.
«Я стараюсь играть жестко. Конечно, я не пытался нанести травму кому-то.
Думаю, что я держал локоть опущенным. Думаю, что избежал попадания ему в голову.
Я просто стараюсь играть в жестко, в стиле хоккея в плей-офф», – сказал Джейми Бенн.