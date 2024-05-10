Бенн о хите против Тэйвса: «Я держал локоть опущенным и избежал попадания в голову. Стараюсь играть в жестко, в стиле плей-офф»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас видео НХЛ Джейми Бенн Девон Тэйвс Хоккей

Джейми Бенн высказался о силовом приеме против Девона Тэйвса.

«Даллас» победил «Колорадо» (5:3) во втором матче и сравнял счет в серии (1-1) второго раунда Кубка Стэнли.

В начале второго периоде капитан «Старс» Джейми Бенн за воротами применил силовой прием против защитника «Эвеланш» Девона Тэйвса. Арбитры не удалили Бенна, в том числе после видеопросмотра.

«Я стараюсь играть жестко. Конечно, я не пытался нанести травму кому-то.

Думаю, что я держал локоть опущенным. Думаю, что избежал попадания ему в голову.

Я просто стараюсь играть в жестко, в стиле хоккея в плей-офф», – сказал Джейми Бенн.

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8 комментариев
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Тейвз как новичек, отпустил голову фокус на шайбу.. чистый хит если и виноват кто то только тейвс сам
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Ответ alex1382
Овечкин регулярно такое исполняет, и ничего
Не будь там Уилсона,давно бы отхватил
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Ответ alex1382
Овечкин регулярно такое исполняет, и ничего
исполнял, лет 10 назад, когда его дисквалифицировали - он стал тихой овечкой. Спорный силовой конечно, особенно при просмотре в конце ролика
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Ответ Большое сердце Неймара
Не будь там Уилсона,давно бы отхватил
бывало и отхватывал, например от Майка Ричардса
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Ответ Seema
исполнял, лет 10 назад, когда его дисквалифицировали - он стал тихой овечкой. Спорный силовой конечно, особенно при просмотре в конце ролика
charging penalty. 4 шага сделал для разгона перед хитом
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Ответ D Lee
Тейвз как новичек, отпустил голову фокус на шайбу.. чистый хит если и виноват кто то только тейвс сам
А разве не Charging penalty? Он 4 шага сделал для разгона и спецом искал хит.
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Ответ uwe2000
А разве не Charging penalty? Он 4 шага сделал для разгона и спецом искал хит.
Что могли выписать бену только удар локтем но и тут у бена рука прижата к теле удара локтем нет.. тейвз легко отделся
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