Бенн о хите против Тэйвса: «Я держал локоть опущенным и избежал попадания в голову. Стараюсь играть в жестко, в стиле плей-офф»

Джейми Бенн высказался о силовом приеме против Девона Тэйвса.

« » победил « » (5:3) во втором матче и сравнял счет в серии (1-1) второго раунда Кубка Стэнли.

В начале второго периоде капитан «Старс» за воротами применил силовой прием против защитника «Эвеланш» . Арбитры не удалили Бенна, в том числе после видеопросмотра.

«Я стараюсь играть жестко. Конечно, я не пытался нанести травму кому-то.

Думаю, что я держал локоть опущенным. Думаю, что избежал попадания ему в голову.

Я просто стараюсь играть в жестко, в стиле хоккея в плей-офф», – сказал Джейми Бенн.