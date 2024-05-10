Бенн применил силовой прием против Тэйвса за воротами в матче «Далласа» и «Колорадо». Капитан «Старс» не был удален после видеопросмотра
Джейми Бенн избежал удаления за силовой прием против Девона Тэйвса.
«Даллас» победил «Колорадо» (5:3) во втором матче и сравнял счет в серии (1-1) второго раунда Кубка Стэнли.
В начале второго периоде капитан «Старс» Джейми Бенн за воротами применил силовой прием против защитника «Эвеланш» Девона Тэйвса.
Арбитры не подняли руки вверх сразу после эпизода. Более того, судьи приняли решение не удалять Бенна и после того, как изучили момент на видеоповторе.
Тэйвс пропустил некоторую часть второго периода, после чего вернулся на лед и продолжил игру, сыграв в итоге 21:03.
Бенн в этом матче провел на льду 16:31 и отметился результативной передачей.
В ООН наверное пошёл....