Бенн применил силовой прием против Тэйвса за воротами в матче «Далласа» и «Колорадо». Капитан «Старс» не был удален после видеопросмотра

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас видео НХЛ Джейми Бенн Девон Тэйвс Хоккей

Джейми Бенн избежал удаления за силовой прием против Девона Тэйвса.

«Даллас» победил «Колорадо» (5:3) во втором матче и сравнял счет в серии (1-1) второго раунда Кубка Стэнли.

В начале второго периоде капитан «Старс» Джейми Бенн за воротами применил силовой прием против защитника «Эвеланш» Девона Тэйвса.

Арбитры не подняли руки вверх сразу после эпизода. Более того, судьи приняли решение не удалять Бенна и после того, как изучили момент на видеоповторе.

Тэйвс пропустил некоторую часть второго периода, после чего вернулся на лед и продолжил игру, сыграв в итоге 21:03.

Бенн в этом матче провел на льду 16:31 и отметился результативной передачей.

9 комментариев
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По мне так чистый силовой, хоть и выглядело страшно
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Ответ Большое сердце Неймара
По мне так чистый силовой, хоть и выглядело страшно
Тут, как говорится, Heads’up!!! Тэйвзу наука
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Я даже представить боюсь, что случилось бы с Ромочкой.
В ООН наверное пошёл....
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Отличный силовой, такие могут переворачивать матчи , а может и серии.
+3
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+2
Потом охотились за Бенном. Даже чуть на лавку не улетел. Но на опыте капитан был готов к хитам.
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Это силовой. Все чисто.
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Роман Ротенберг: Дебур написал Бенну в телеграм и договорился о заказном убийстве Тэйвза
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Нашёл, где голову опустить... Понятно, что шайба скакала, но нельзя терять бдительность за воротами, вот и попал под поезд. Здоровья, конечно!
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Ответ _BoSToN_44
Потом охотились за Бенном. Даже чуть на лавку не улетел. Но на опыте капитан был готов к хитам.
Особенно смешно как Макар на него полез
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