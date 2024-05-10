Бенн применил силовой прием против Тэйвса за воротами в матче «Далласа» и «Колорадо». Капитан «Старс» не был удален после видеопросмотра

Джейми Бенн избежал удаления за силовой прием против Девона Тэйвса.

« » победил « » (5:3) во втором матче и сравнял счет в серии (1-1) второго раунда Кубка Стэнли.

В начале второго периоде капитан «Старс» за воротами применил силовой прием против защитника «Эвеланш» .

Арбитры не подняли руки вверх сразу после эпизода. Более того, судьи приняли решение не удалять Бенна и после того, как изучили момент на видеоповторе.

Тэйвс пропустил некоторую часть второго периода, после чего вернулся на лед и продолжил игру, сыграв в итоге 21:03.

Бенн в этом матче провел на льду 16:31 и отметился результативной передачей.