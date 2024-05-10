Георгиев пропустил 4 шайбы после 30 бросков «Далласа» во 2-м матче серии. Поражение – 2-е в этом плей-офф

Александр Георгиев пропустил 4 шайбы после 30 бросков «Далласа» во 2-м матче.

«Старс» сравняли счет в серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (1-1, 5:3 во втором матче).

Вратарь «Эвеланш» отразил 26 из 30 бросков, все 4 шайбы он пропустил в первые 40 минут игры. Последнюю шайбу техасцы забросили в пустые ворота.

В текущем плей-офф у 5 побед и 2 поражения в 7 играх при 89,1% сэйвов и коэффициенте надежности 3,10.