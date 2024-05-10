Георгиев пропустил 4 шайбы после 30 бросков «Далласа» во 2-м матче серии. Поражение – 2-е в этом плей-офф

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев пропустил 4 шайбы после 30 бросков «Далласа» во 2-м матче.

«Старс» сравняли счет в серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо» (1-1, 5:3 во втором матче). 

Вратарь «Эвеланш» отразил 26 из 30 бросков, все 4 шайбы он пропустил в первые 40 минут игры. Последнюю шайбу техасцы забросили в пустые ворота. 

В текущем плей-офф у Георгиева 5 побед и 2 поражения в 7 играх при 89,1% сэйвов и коэффициенте надежности 3,10. 

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Слабо сыграл, несколько шайб его вина полная)))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий