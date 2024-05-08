Дебур о 3:4 с «Колорадо» после 3:0: «Надо извлечь урок, но я рад, что после 1-й игры, а не 6-й или 7-й. По ходу матча сказалась усталость»

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Питер Дебур Хоккей

Питер Дебур высказался о поражении «Далласа» от «Колорадо» (3:4 ОТ после 3:0).

«Старс» начали серию второго раунда Кубка Стэнли с домашнего поражения от «Эвеланш», хотя в первом периоде забросили три безответные шайбы. 

«Это быстрая команда, поэтому в таких ситуациях нельзя допускать ошибки. Нам нужно усвоить урок, но я рад, что это случилось в первой игре, а не шестой или седьмой. Мы должны быть умнее. Они могут действовать очень стремительно, поэтому нужно быть на острие все 60 минут, чтобы победить их. 

Думаю, что во второй половине матча сказалась усталость от седьмой игры с «Вегасом». Но мы сплотились и в овертайме сделали рывок, создали несколько моментов.

Если посмотреть протокол, то все их лидеры отметились результативными действиями. Кое-кто из наших лидеров тоже, но есть и те, кому нужно повысить свою эффективность», – сказал главный тренер техасцев. 

 

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