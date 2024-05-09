Плешков пропустил впервые за сборную «России 25» – в 4-м матче. Сухая серия – 188 минут

Теги СКА Сборная России по хоккею с шайбой Владислав Третьяк Сборная Беларуси по хоккею КХЛ рекорды Вадим Мороз Артемий Плешков сборная России U25 Хоккей

Артемий Плешков впервые пропустил в матчах за сборную «России 25».

Сборная «России 25» проводит четвертый матч в рамках турне против команды Беларуси.

В воротах российской команды с первых минут вновь появился Артемий Плешков, ранее не пропустивший в трех играх подряд – дважды против Беларуси (4:0 и 6:0) и в одной игре с Казахстаном (1:0). Это рекордная сухая серия в дебютных матчах за сборную России.

Вратарь претендовал на рекорд и с учетом СССР – Владислав Третьяк не пропускал в четырех матчах кряду.

Но Плешков пропустил в первом периоде игры с Беларусью – на девятой минуте матча отличился нападающий Вадим Мороз.

Таким образом, сухая серия Плешкова составила 188 минут и 25 секунд.

6 комментариев
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все, Ромка его отменяет. Возможно в Турцию.
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Рекорд у Ромки сорвался. 4 матча на ноль-печалька.
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А если бы с Турцией играл, то серия была бы ещё длиннее
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А если не выходить на лёд серия была бы вобще чумовая
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Да уже парочку пропустил Плешков в первом периоде !
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ЗаМорозили))
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