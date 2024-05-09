Ротенберг о сотрудничестве с Турцией: «Отличный рынок для развития хоккея. Воспринимаем это как конкуренцию с канадскими коллегами»

Роман Ротенберг назвал Турцию отличным рынком для развития хоккея.

Федерация хоккея России и Федерация хоккея Турции подписали меморандум о сотрудничестве.

«Турция является лидером спортивной индустрии – футбол, волейбол, баскетбол…

Я уверен, что, развивая хоккей в Турции, можно добиться таких же успехов, как и в других видах спорта.

Начинать нужно с детей, открывая хоккейные школы, организовывая детские турниры. Вместе мы сможем обиться результата, выводя хоккей на новый уровень.

Сейчас время возможностей. Подписание меморандума говорит о том, что мы идем в правильном направлении. Мы проделали очень большую работу, чтобы достичь этого.

В Стамбуле есть замечательный новый дворец, прекрасный лед, хорошая инфраструктура. Это отличный рынок для развития хоккея.

Мы хотим, чтобы наши тренеры работали в Турции.

Мы это воспринимаем это как конкуренцию с теми же канадскими коллегами.

Мы хотим, чтобы наши тренеры работали во всех странах мира», – сказал первый вице‑президент ФХР Роман Ротенберг.