Ротенберг о сотрудничестве с Турцией: «Отличный рынок для развития хоккея. Воспринимаем это как конкуренцию с канадскими коллегами»

Теги ФХР Сборная России по хоккею с шайбой Сборная Канады по хоккею с шайбой КХЛ сборная Турции Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг назвал Турцию отличным рынком для развития хоккея.

Федерация хоккея России и Федерация хоккея Турции подписали меморандум о сотрудничестве.

«Турция является лидером спортивной индустрии – футбол, волейбол, баскетбол…

Я уверен, что, развивая хоккей в Турции, можно добиться таких же успехов, как и в других видах спорта.

Начинать нужно с детей, открывая хоккейные школы, организовывая детские турниры. Вместе мы сможем обиться результата, выводя хоккей на новый уровень.

Сейчас время возможностей. Подписание меморандума говорит о том, что мы идем в правильном направлении. Мы проделали очень большую работу, чтобы достичь этого.

В Стамбуле есть замечательный новый дворец, прекрасный лед, хорошая инфраструктура. Это отличный рынок для развития хоккея.

Мы хотим, чтобы наши тренеры работали в Турции.

Мы это воспринимаем это как конкуренцию с теми же канадскими коллегами.

Мы хотим, чтобы наши тренеры работали во всех странах мира», – сказал первый вице‑президент ФХР Роман Ротенберг.

49 комментариев
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Скажите, есть настройки на Спорте, чтобы не появлялись новости с этим товарищем?
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Какой на фиг хоккей в Турции? С Канадой ещё конкурировать будем вместе с турками, блин хлеще всяких КВН и Камеди этот финн смешит)
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Блаженный)
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Ответ Петрович
Какой на фиг хоккей в Турции? С Канадой ещё конкурировать будем вместе с турками, блин хлеще всяких КВН и Камеди этот финн смешит)
Султаны на ковре гоняют палкой банку шпрот. Шпроттенберг.
+10
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+10
Ответ Петрович
Какой на фиг хоккей в Турции? С Канадой ещё конкурировать будем вместе с турками, блин хлеще всяких КВН и Камеди этот финн смешит)
Главное слово - РЫНОК
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Ромка, ё######!
P.S.: За такое, не можете стереть или забанить
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Думаю хоккей нужно развивать в более пригодных для этого условиях, Африке нужен Роман Ротенберг
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Интересно, когда его вылечат
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У кого что, а у Романа неравный бой с канадским хоккеем!
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"Я просмотрел 800 матчей Ночной Турецкой Лиги" ©
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Шта?!!! Где в хоккее Канада и где Турция?
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Канада вообще в курсе, что она конкурирует с Ротенбергом? И что мы тут уже развили и завоевали рынки Китая и Хорватии, а теперь пришла очередь Турции.
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В одном Ромка прав. Это рывок для развития хоккея, жаль что рывок на дно
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Сказочный ротенберг
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Ку-ку.
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Ответ Петрович
Какой на фиг хоккей в Турции? С Канадой ещё конкурировать будем вместе с турками, блин хлеще всяких КВН и Камеди этот финн смешит)
ну у них хоть сборная есть которая играетвю на чемпе мира в отличии от индии где роман тоде собирался еше год назад открывать школы и катки😂😂😂😂
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Ответ mono mono
Скажите, есть настройки на Спорте, чтобы не появлялись новости с этим товарищем?
спортс озолотится, если добавит премиум-подписку, позволяющую отключать некоторые теги
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Ответ Капитанский рычаг Лапорты
Думаю хоккей нужно развивать в более пригодных для этого условиях, Африке нужен Роман Ротенберг
предлагаю заморозить озеро чад и сделать рр главным тренером сборной чада😁
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Остапа понесло... Где Турция и где хоккей? Может Роман будет ещё все турецкие матчи смотришь по привычке?
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Ответ Aka
Остапа понесло... Где Турция и где хоккей? Может Роман будет ещё все турецкие матчи смотришь по привычке?
я видел парру игр турецкого чемпа...душераздирающее зрелище☝
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Верю что Борис в силах развить хоккей в Росси до уровня Турецкого
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Комментарии излишни...
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Где Канада и где Турция в хоккее, у РР совсем плохо с макушкой, это же надо так сказать.
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Чувак живёт в своём фэнтези мире
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🤡🤡🤡
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Это как развести в воде сахар и воспринимать это как конкуренцию с Coca-Cola
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Хана канадцам.
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А в футбол можно играть с Эритреей, объединить лиги. Конкуренцию Ла Лиге составим, чего уж там
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👀🚑🚑🚑
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Рома страхуется-когда перестанет у белорусов выигрывать,чтоб было у кого,надо наскоро турков научить хоккею
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