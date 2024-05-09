Александр Самонов: «Козлов дает свободу. Спокойное отношение к хоккею. Но ты должен выполнять его установки. Немного североамериканский менталитет»

Александр Самонов высказался о тренере «Салавата» Викторе Козлове.

– Что дает как главный тренер?

– Мне кажется, он дает свободу. Простое, спокойное отношение к хоккею. Но в то же время ты должен выполнять его установки. Такой немного менталитет североамериканский.

– Можно ли утверждать, что, учитывая финансовые проблемы клуба, команда играла именно за Козлова?

– Да, почему нет? Он выстроил себе такой авторитет.

– Тем не менее вся эта история с задержками по зарплате на вас действительно не влияла?

– Нет. Рано или поздно все равно же выплатят.

– Но все равно неприятно? Понятно, что вы люди обеспеченные, но разве не влияет на отношение, когда денег вовремя за работу свою вы не получаете?

– Понятно, что без финансовой составляющей никуда. Вы и на своей работе это понимаете. Но бывают разные ситуации.

Да, неприятно. Но, если ты не профессионал, то, конечно, обидишься и не будешь ничего делать, – сказал вратарь « » .