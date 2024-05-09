Александр Самонов: «Козлов дает свободу. Спокойное отношение к хоккею. Но ты должен выполнять его установки. Немного североамериканский менталитет»

Теги Салават Юлаев Виктор Козлов КХЛ Александр Самонов деньги Хоккей

Александр Самонов высказался о тренере «Салавата» Викторе Козлове.

– Что дает Козлов как главный тренер?

– Мне кажется, он дает свободу. Простое, спокойное отношение к хоккею. Но в то же время ты должен выполнять его установки. Такой немного менталитет североамериканский.  

– Можно ли утверждать, что, учитывая финансовые проблемы клуба, команда играла именно за Козлова?

– Да, почему нет? Он выстроил себе такой авторитет.  

– Тем не менее вся эта история с задержками по зарплате на вас действительно не влияла?

– Нет. Рано или поздно все равно же выплатят.  

– Но все равно неприятно? Понятно, что вы люди обеспеченные, но разве не влияет на отношение, когда денег вовремя за работу свою вы не получаете?

– Понятно, что без финансовой составляющей никуда. Вы и на своей работе это понимаете. Но бывают разные ситуации.

Да, неприятно. Но, если ты не профессионал, то, конечно, обидишься и не будешь ничего делать, – сказал вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов.

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1 комментарий
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Пора уже привыкнуть каждый год одна и та же песня с деньгами. Это своего рода манипуляция в виде отмазки случае чего.
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