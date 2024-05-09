Самонов о травме: «Обколотый, замотанный – ты уже неполноценный хоккеист. Сказал, что играю и с меня спрос на 100%»

Александр Самонов рассказал о травме, с которой он играл в плей-офф КХЛ.

«Салават Юлаев» уступил «Трактору» в первом раунде Кубка Гагарина со счетом 2-4 в серии.

28-летний голкипер провел все шесть матчей, отразив 90,6% бросков.

– Уже известно, что вы проводили плей-офф с травмой. Что это было за повреждение?

– Боковая связка в колене. Старались с медицинским штабом все нивелировать.

– Травма ведь еще до плей-офф случилась?

– Да, в регулярке, на выезде на Дальнем Востоке. Я связку лечил, она то лучше, то хуже становилась.

– Какие ощущения были перед плей-офф, когда понимали, что восстановиться полноценно не успеваете?

– Неприятные чувства, но мне было на это без разницы. Я хочу побеждать, выигрывать Кубок, как и все у нас в команде. Я сказал, что играю и с меня спрос стопроцентный. И все. Мое слово – моя ответственность.

– В плей-офф играли через боль? Как сильно травма на игре сказалась?

– Были неполноценные движения. В принципе, когда уже в игре, заигран, то особо этого не чувствуешь. Все хоккеисты это понимают, все так играют в плей-офф. Это нормально.

Тем более, ты обколотый, замотанный, затейпированный, но это все равно не то. Ты уже неполноценный хоккеист. Ты стараешься, делаешь то же самое, но где-то все равно проявляется. Человеческий организм не обманешь. После игр, в основном, это ярко выражается.

– В плей-офф действительно чувствовалось, что тащите вы уже не так, как в регулярном чемпионате. После новостей о травме все стало понятнее…

– Понятно, что мне надо было лучше сыграть в некоторых аспектах. Но я не обращал внимания, что у меня что-то болит. Я сказал, что играю. Зачем пенять на травму... Это нормально.

Может, со стороны это и было более заметно, но я старался сыграть на максимуме, – сказал вратарь «Салавата» Александр Самонов.