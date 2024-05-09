«Салават» отпустит Зоркина, если ему поступит оффершит. У защитника один агент с Башкировым, ушедшим в «Металлург» («СЭ»)

«Салават Юлаев» не будет повторять возможный оффершит Никите Зоркину.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», причиной этого является фактор агента.

Интересы 23-летнего защитника представляет тот же специалист, что и у Данила Башкирова, которому сделал оффершит «Металлург».

Ранее стало известно, что «Салават» не стал повторять контрактное предложение и Башкиров перейдет в клуб из Магнитогорска.

В минувшем регулярном чемпионате на счету Зоркина 9 (5+4) очков в 56 матчах регулярного чемпионата при полезности «плюс 8».

Он является ограниченно свободным агентом.