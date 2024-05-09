Михайлов о турне «России 25»: «Рано или поздно ИИХФ и МОК протрезвеют и попросят нас вернуться. Очень важно, что мы проводим такие турниры в условиях железного занавеса»
Борис Михайлов поделился мнением о турне «России 25».
– Сегодня сборная «России 25» играет очередной матч Тура против сборной Беларуси в Туле – не чужом для вас городе, клубу которого присвоена ваша фамилия. Как прокомментируете это событие?
– Тула и область – один из самых хоккейных регионов нашей страны, который к тому же не избалован большими хоккейными матчами. Если на матчах ВХЛ в Туле аншлаги, то что говорить о национальной команде! Все логично.
Ничуть не удивлен, что в городе такой ажиотаж, билеты, как говорят, раскуплены, все ждут отличного хоккея. Тем более что в России – большой праздник, День Победы. Очень рад за Тулу!
– За Туром российской сборной следите?
– Я считаю, что ФХР правильно сработала, когда организовала такое турне. Понятно, что соперники у нас не высшего уровня, но хоккей все равно идет интересный, на радость народу.
Очень важно, что мы проводим такие турниры в условиях железного занавеса. Надо как-то пройти этот трудный этап. Рано или поздно ИИХФ и МОК протрезвеют, вспомнят, что задача спорта – объединять народы. И нас попросят вернуться, – заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
"на радость народу"
"нас попросят вернуться"
"протрезвеют"
вернее на тренера сборной