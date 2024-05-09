Михайлов о турне «России 25»: «Рано или поздно ИИХФ и МОК протрезвеют и попросят нас вернуться. Очень важно, что мы проводим такие турниры в условиях железного занавеса»

Теги ФХР ИИХФ Сборная Беларуси по хоккею Борис Михайлов МОК ВХЛ сборная России U25 Хоккей

Борис Михайлов поделился мнением о турне «России 25».

– Сегодня сборная «России 25» играет очередной матч Тура против сборной Беларуси в Туле – не чужом для вас городе, клубу которого присвоена ваша фамилия. Как прокомментируете это событие?

– Тула и область – один из самых хоккейных регионов нашей страны, который к тому же не избалован большими хоккейными матчами. Если на матчах ВХЛ в Туле аншлаги, то что говорить о национальной команде! Все логично.

Ничуть не удивлен, что в городе такой ажиотаж, билеты, как говорят, раскуплены, все ждут отличного хоккея. Тем более что в России – большой праздник, День Победы. Очень рад за Тулу!

– За Туром российской сборной следите?

– Я считаю, что ФХР правильно сработала, когда организовала такое турне. Понятно, что соперники у нас не высшего уровня, но хоккей все равно идет интересный, на радость народу. 

Очень важно, что мы проводим такие турниры в условиях железного занавеса. Надо как-то пройти этот трудный этап. Рано или поздно ИИХФ и МОК протрезвеют, вспомнят, что задача спорта – объединять народы. И нас попросят вернуться, – заявил двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

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9 комментариев
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"Соперники не высшего уровня"
"на радость народу"
"нас попросят вернуться"
"протрезвеют"
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Ответ Vadoniy
"Соперники не высшего уровня" "на радость народу" "нас попросят вернуться" "протрезвеют"
Борис Михайлов, так они не пьют столько, чтобы настолько трезветь! С этим вопросом исключительно нужно к соотечественникам обращаться, оговорюсь, не ко всем, но тем не менее!))
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И тут встрепенулся Кожева..
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Думаю, этому поколению не играть на международных турнирах. Конфликт явно надолго.
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Ну да, прям посмотрят чего они потеряли и побегут нас звать🤣. Таких сумашедших по накалу матчей больше нигде не увидишь, да еще с лучшим тренером галактики.
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Хороший вопрос, но думаю никогда, ну или по крайней мере, мы с вами этого точно не увидим, нужно, чтобы несколько поколений людей сменились, которые будут жить в правовом государстве, где государство работает для человека, для его процветания и благополучия и никак не наоборот, тем более в такой богатой ресурсами стране как наша, чтобы люди не пили от безисходности, чтобы уйти от проблем, чтобы просто забыться, тогда и преступность пойдёт вниз , в этом случае человек будет соображать, что он делает и зачем! Ну и может тогда народ сам к этому придёт… Дай Бог!!!
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Вяльбе считает, что Россия забанена МОК минимум на десять лет и что реально надо УЖЕ начинать подготовку к ОИ-2034.
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К турне вопросов нет. Недоумение по поводу сборной.
вернее на тренера сборной
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Ответ Alex.K71
Борис Михайлов, так они не пьют столько, чтобы настолько трезветь! С этим вопросом исключительно нужно к соотечественникам обращаться, оговорюсь, не ко всем, но тем не менее!))
Когда Россия протрезвеет
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