Михайлов о Кучерове: «Играет так, что великому Гретцки понравилось. Не каждый человек такой величины говорит лестные слова в адрес своего конкурента»

Борис Михайлов прокомментировал похвалу в адрес Никиты Кучерова от Уэйна Гретцки.

« » обыграла «Торонто» (6:4) в матче регулярного чемпионата . В этой игре забил гол и отметился результативной передачей.

Таким образом, на данный момент российский нападающий набрал 144 (44+100) очков в нынешнем сезоне. Никита стал первым крайним нападающим, набравшим 100 результативных передач в регулярном сезоне НХЛ.

Сегодня главный тренер «Тампы» сообщил, что после игры получил сообщение от с восторженными комментариями об игре Никиты Кучерова.

«Успехов ему, чтоб так продолжал и дальше. Я думаю, что не надо никого ни с кем сравнивать, каждый идет своей дорогой.

Значит, Кучеров так играет, что великому Гретцки понравилось. Не каждый человек такой величины, как Гретцки, в адрес своего конкурента говорит лестные слова», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.