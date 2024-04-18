Михайлов о Кучерове: «Играет так, что великому Гретцки понравилось. Не каждый человек такой величины говорит лестные слова в адрес своего конкурента»

Теги Тампа-Бэй Уэйн Гретцки НХЛ Борис Михайлов Никита Кучеров Джон Купер Р-Спорт Хоккей

Борис Михайлов прокомментировал похвалу в адрес Никиты Кучерова от Уэйна Гретцки.

«Тампа» обыграла «Торонто» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этой игре Никита Кучеров забил гол и отметился результативной передачей. 

Таким образом, на данный момент российский нападающий набрал 144 (44+100) очков в нынешнем сезоне. Никита стал первым крайним нападающим, набравшим 100 результативных передач в регулярном сезоне НХЛ. 

Сегодня главный тренер «Тампы» Джон Купер сообщил, что после игры получил сообщение от Уэйна Гретцки с восторженными комментариями об игре Никиты Кучерова.

«Успехов ему, чтоб так продолжал и дальше. Я думаю, что не надо никого ни с кем сравнивать, каждый идет своей дорогой.

Значит, Кучеров так играет, что великому Гретцки понравилось. Не каждый человек такой величины, как Гретцки, в адрес своего конкурента говорит лестные слова», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.

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6 комментариев
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в адрес конкурента?!
+19
-1
+18
Ответ Dimash Balatayev
в адрес конкурента?!
Видимо Хабаровский грецкий смс написал
+12
-2
+10
Какой конкурент, грецки 30лет , как закончил играть
+5
-1
+4
Михайлов забыл что Гретцки иностранец, а Кучеров играет не в КХЛ? :)
+4
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Грецки именно что человек большой величины, он поздравляет каждого, кто добился рекордов
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Ответ Sanya1505
Видимо Хабаровский грецкий смс написал
))
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