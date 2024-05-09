Хайман забил 9 голов за 6 игр плей-офф, разделив 2-е место в истории НХЛ

Зак Хайман возглавил гонку снайперов плей-офф НХЛ.

Нападающий « » сделал дубль в матче против «Ванкувера» (4:5, 0-1 в серии).

Теперь на счету 10 (9+1) очков в 6 матчах розыгрыша Кубка Стэнли-2024.

Он вышел на первое место в гонке снайперов, обойдя (8 голов).

Хайман также разделил второе место в истории по голам за 6 игр плей-офф. Он повторил достижения (9 голов в 6 играх плей-офф-1983), Стива Пэйна (9 шайб в 6 играх плей-офф-1981), Фрэнка Фойстона (9 голов в 5 играх плей-офф-1919) и Циклона Тэйлора (9 шайб в 5 играх плей-офф-1918).

Рекорд принадлежит Ньюси Лалонде (11 голов в 6 играх плей-офф-1919).