Хайман забил 9 голов за 6 игр плей-офф, разделив 2-е место в истории НХЛ
Зак Хайман возглавил гонку снайперов плей-офф НХЛ.
Нападающий «Эдмонтона» сделал дубль в матче против «Ванкувера» (4:5, 0-1 в серии).
Теперь на счету Зака Хаймана 10 (9+1) очков в 6 матчах розыгрыша Кубка Стэнли-2024.
Он вышел на первое место в гонке снайперов, обойдя Валерия Ничушкина (8 голов).
Хайман также разделил второе место в истории НХЛ по голам за 6 игр плей-офф. Он повторил достижения Марка Мессье (9 голов в 6 играх плей-офф-1983), Стива Пэйна (9 шайб в 6 играх плей-офф-1981), Фрэнка Фойстона (9 голов в 5 играх плей-офф-1919) и Циклона Тэйлора (9 шайб в 5 играх плей-офф-1918).
Рекорд принадлежит Ньюси Лалонде (11 голов в 6 играх плей-офф-1919).