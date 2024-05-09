Хайман забил 9 голов за 6 игр плей-офф, разделив 2-е место в истории НХЛ

Теги Кубок Стэнли Эдмонтон Марио Лемье НХЛ Марк Мессье рекорды Валерий Ничушкин Зак Хайман Хоккей

Зак Хайман возглавил гонку снайперов плей-офф НХЛ.

Нападающий «Эдмонтона» сделал дубль в матче против «Ванкувера» (4:5, 0-1 в серии).

Теперь на счету Зака Хаймана 10 (9+1) очков в 6 матчах розыгрыша Кубка Стэнли-2024.

Он вышел на первое место в гонке снайперов, обойдя Валерия Ничушкина (8 голов).

Хайман также разделил второе место в истории НХЛ по голам за 6 игр плей-офф. Он повторил достижения Марка Мессье (9 голов в 6 играх плей-офф-1983), Стива Пэйна (9 шайб в 6 играх плей-офф-1981), Фрэнка Фойстона (9 голов в 5 играх плей-офф-1919) и Циклона Тэйлора (9 шайб в 5 играх плей-офф-1918).

Рекорд принадлежит Ньюси Лалонде (11 голов в 6 играх плей-офф-1919).

5 комментариев
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Красавчик!!
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+7
Ответ Philatelist79
Красавчик!!
Абсолютли. Парень, будучи мажором, играет и забивает - настоящая звезда лиги. Кстати, на досуге пишет детские книжки, если что.
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Привет Торонто! Не тому игроку денег выписали!
+2
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Хайман в 9 раз больше Макдэвида забил)
+2
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Ответ Павел Бердышев
Абсолютли. Парень, будучи мажором, играет и забивает - настоящая звезда лиги. Кстати, на досуге пишет детские книжки, если что.
Причем он черновой форвард. А не чистый Страйкер. И в борьбе и в форчеке. Уважение таким.
+2
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