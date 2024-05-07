Вратарь «Ванкувера» Демко пропустит минимум четыре игры серии с «Эдмонтоном». Его возвращение возможно на 5-й матч

Теги травмы Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Тэтчер Демко Хоккей

Тэтчер Демко может пропустить часть серии против «Эдмонтона».

«Ванкувер» встретится против «Ойлерс» во втором раунде Кубка Стэнли.

Голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко не играет из-за повреждения со второго матча первого раунда против «Нэшвилла».

По информации журналиста Фрэнка Серавалли, вратарь пропустит как минимум четыре игры серии против «Эдмонтона». Потенциально возвращение Демко возможно в пятом матче.

«Ванкувер» провел с вратарем Артуром Шиловым три заключительных игры серии с «Нэшвиллом», причем в шестом матче (1:0) латвийский голкипер сделал шатаут, отразив все 28 бросков.

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