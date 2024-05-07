Вратарь «Ванкувера» Демко пропустит минимум четыре игры серии с «Эдмонтоном». Его возвращение возможно на 5-й матч

Тэтчер Демко может пропустить часть серии против «Эдмонтона».

« » встретится против «Ойлерс» во втором раунде Кубка Стэнли.

Голкипер «Кэнакс» не играет из-за повреждения со второго матча первого раунда против «Нэшвилла».

По информации журналиста Фрэнка Серавалли, вратарь пропустит как минимум четыре игры серии против « ». Потенциально возвращение Демко возможно в пятом матче.

«Ванкувер» провел с вратарем Артуром Шиловым три заключительных игры серии с «Нэшвиллом», причем в шестом матче (1:0) латвийский голкипер сделал шатаут, отразив все 28 бросков.