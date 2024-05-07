Вратарь «Ванкувера» Демко пропустит минимум четыре игры серии с «Эдмонтоном». Его возвращение возможно на 5-й матч
Тэтчер Демко может пропустить часть серии против «Эдмонтона».
«Ванкувер» встретится против «Ойлерс» во втором раунде Кубка Стэнли.
Голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко не играет из-за повреждения со второго матча первого раунда против «Нэшвилла».
По информации журналиста Фрэнка Серавалли, вратарь пропустит как минимум четыре игры серии против «Эдмонтона». Потенциально возвращение Демко возможно в пятом матче.
«Ванкувер» провел с вратарем Артуром Шиловым три заключительных игры серии с «Нэшвиллом», причем в шестом матче (1:0) латвийский голкипер сделал шатаут, отразив все 28 бросков.