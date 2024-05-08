Коньков о Немировски в «Барысе»: «Неоднозначное назначение. Но у него может получиться, мне импонирует стиль Дэвида»

Сергей Коньков прокомментировал выбор нового главного тренера для «Барыса».

Команду из Астаны возглавил Дэвид Немировски.

«Для меня это назначение неоднозначное. Надо понимать, какую цель преследуют руководители « ». хоть и молодой специалист, но пока ему за время своей работы главным тренером еще не удалось достичь каких-то высоких результатов. Но я рад, что ему доверяют, и у него, в принципе, может получиться.

Тот стиль игры, который он прививает командам, мне импонирует. Все-таки он смотрит в сторону атакующего, активного хоккея. Вопрос, конечно, в исполнителях. Если «Барыс» будет придерживаться политики невысоких контрактов для иностранцев и привлечения своей молодежи, то здесь нужно, конечно, очень тщательно подбирать легионеров.

Думаю, что с мотивацией у местных игроков, которые за заиграны за сборную, проблем не возникнет. Так что может получится хорошая химия.

В принципе, я считаю, что нынешнее поколение игроков в «Барысе» может забрать некоторые позиции именно по игровым качествам. Такие моменты рождают новых игроков, лидеров. Ну а с другой стороны, когда в прошлых сезонах что-то не получалось у тренера – не попал в плей-офф с «Торпедо», пропустил сезон, неудача с «Сибирью» – это же опыт, который нигде купить невозможно.

И он будет прекрасно понимать, как и на что ему сделать упор, какие моменты подкорректировать, чтобы те неудачи поставить себе во благо. А также с каким составом ему придется работать, и как расставить акценты.

В принципе, всегда интересно смотреть вот за такими назначениями, которые могут быть и неоднозначные, и спорные, но, тем не менее, вот в таких моментах может и действительно рождаться интересный результат», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.