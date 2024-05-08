Немировски возглавил «Барыс». Контракт – на год

Теги Дэвид Немировски КХЛ Барыс Олег Болякин Хоккей

Дэвид Немировски возглавил «Барыс».

Клуб из Астаны объявил о назначении 47-летнего специалиста на пост главного тренера. Контракт рассчитан на один год. 

Последним местом работы канадца была «Сибирь», тренер был уволен из новосибирского клуба в декабре 2023 года. Ранее он возглавлял «Торпедо».

«Мы провели кропотливую работу по выбору главного тренера и решили остановиться на кандидатуре Немировски. Дэвид не понаслышке знает об Астане и Казахстане, еще будучи игроком он провел сезон в «Барысе». Теперь же мы увидим его в другом качестве.

В ближайшее время мы объявим обновленный тренерский штаб и продолжим комплектование состава на предстоящий сезон. Надеемся, что это сотрудничество будет плодотворным, и наша команда вернется на былые позиции в лиге», – сказал генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.

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8 комментариев
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Бестолковый тренер
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Надеюсь ему дадут хороших ахлцев
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Наверное первый тренер-еврей в истории Казахстана)
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Ну вот и Барыс определился вНижнем в первых двух сезонах был не плох, Девид Комбекович прозвище получил-удачи вКазахстане.
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Удачи!
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Удачи, потому что, смотря на менеджмент Барыса - только она и поможет🥲
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Бегунки по кругу
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Удачи, конечно, но тяжело очень придётся, выглядит там всё очень печально
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