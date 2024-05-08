Немировски возглавил «Барыс». Контракт – на год

Дэвид Немировски возглавил «Барыс».

Клуб из Астаны объявил о назначении 47-летнего специалиста на пост главного тренера. Контракт рассчитан на один год.

Последним местом работы канадца была «Сибирь», тренер был уволен из новосибирского клуба в декабре 2023 года. Ранее он возглавлял «Торпедо».

«Мы провели кропотливую работу по выбору главного тренера и решили остановиться на кандидатуре . Дэвид не понаслышке знает об Астане и Казахстане, еще будучи игроком он провел сезон в «Барысе». Теперь же мы увидим его в другом качестве.

В ближайшее время мы объявим обновленный тренерский штаб и продолжим комплектование состава на предстоящий сезон. Надеемся, что это сотрудничество будет плодотворным, и наша команда вернется на былые позиции в лиге», – сказал генеральный менеджер « » Олег Болякин.