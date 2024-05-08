Георгиев отразил 19 из 22 бросков «Далласа» в 1-м матче серии. Победа – 5-я подряд в этом плей-офф

Теги Кубок Стэнли Колорадо Даллас НХЛ Тайлер Сегин Александр Георгиев Хоккей

Александр Георгиев отразил 19 из 22 бросков «Далласа» в 1-м матче серии.

Вратарь «Колорадо» пропустил 3 шайбы после 9 бросков в первом периоде первого матча серии со «Старс» (4:3 ОТ, 1-0) во втором раунде Кубка Стэнли. 

В дальнейшем по ходу матча россиянин отразил все 13 бросков техасцев. В овертайме ему удалось сделать сэйв после броска Тайлера Сегина.

Победа стала для вратаря 5-й подряд в текущем розыгрыше плей-офф. В 6 матчах Георгиев отразил 89,5% бросков при коэффициенте надежности 2,94. 

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ну я же сказал, что если по 5 штук пускать не будет, то шансов у звёзд нет!
+3
0
+3
Ответ LOsP06GH
Ну я же сказал, что если по 5 штук пускать не будет, то шансов у звёзд нет!
Согласен полностью. Если Георгиев не станет чудить, как он, к сожалению, с дивной регулярностью делает, Колорадо должны выходить в финал от Запада.
+2
0
+2
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий