Георгиев отразил 19 из 22 бросков «Далласа» в 1-м матче серии. Победа – 5-я подряд в этом плей-офф

Александр Георгиев отразил 19 из 22 бросков «Далласа» в 1-м матче серии.

Вратарь « » пропустил 3 шайбы после 9 бросков в первом периоде первого матча серии со «Старс» (4:3 ОТ, 1-0) во втором раунде Кубка Стэнли.

В дальнейшем по ходу матча россиянин отразил все 13 бросков техасцев. В овертайме ему удалось сделать сэйв после броска .

Победа стала для вратаря 5-й подряд в текущем розыгрыше плей-офф. В 6 матчах отразил 89,5% бросков при коэффициенте надежности 2,94.