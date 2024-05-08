Орлов забросил 2-ю шайбу в этом плей-офф. У него 3 броска и 3 блока за 25:56 во 2-м матче с «Рейнджерс»

Дмитрий Орлов забросил 2-ю шайбу в этом плей-офф.

Защитник «Каролины» отличился во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли с « » (3:4 2ОТ, 0-2).

В активе россиянина стало 3 (2+1) очка в 7 играх при полезности «минус 1».

Сегодня Орлов (25:56, 2:44 – в меньшинстве, «0») нанес 3 броска в створ, сделал 3 блока, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю. В третьем периоде игрок получил малый штраф.