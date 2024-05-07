Кубок Стэнли. «Рейнджерс» против «Каролины», «Даллас» сыграет с «Колорадо»
«Рейнджерс» дома сыграют с «Каролиной» в рамках второго раунда Кубка Стэнли.
«Даллас» встретится с «Колорадо».
Второй раунд
- Дата проведения
- 8 мая, 02.00, «Madison Square Garden»
Счет в серии: 1-0
- Дата проведения
- 8 мая, 04.30, «American Airlines Center»
Счет в серии: 0-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кольяно, Кивиранта еще в Старс (сейчас в Эвс). Киви в 7-ом - 😯
Боунесс в Старс (должок вернули ему с Виннипегом 🙂).
Комо в Старс (был в классной 3-ей тройке до этого с Содербергом и Нието в Эвс).
Гурьянов, Перри в Старс.
Ничушкин против Старс.
Наместников в Эвс (соперник по прошлому раунду с Пегами. Здоровья Владу). Задоров ещё в Эвс.
Радулов в Старс.
Павелски первый сезон в Старс (после победного за СХ в ворота Лавин в 7-ой 1/4 в 2019 году).
Лавина травм у Колорадо по ходу серии (оба вратаря, Лэнди, Джонсон). Хатчи чуть не вытягивает серию, будучи 3-им вратарем, который в 5-ом и 6-ом был хорош, а уже в 7-ом вообще не понимал где шайбы 😀
Даллас сами со вторым или третьим Худобиным (который был очень хорош в том ПО). Бишоп ненадолго вернулся в 5-ой, но сразу понял, что лучше не надо 😂
Нереальные Маккиннон, Рантанен и Бураковски (со сторы Эвс).
Вспомнить - https://youtu.be/sZRflKuVPjU?si=ksQj3NzTwxH6HeyE
Это еще не говоря о 7-ми матчевых финалах конференций в 1999 и 2000. Получается, что Звезды каждый раз побеждая, как минимум доходили до финала. Даллас это почти как Детройт для Лавин. В 2004 и 2006 реванш у них взяли, но это были 1/8 и далеко не прошли.
А тут еще и ДеБур привет, у которого 2-0 против Эвс (с СХ в 2019 и Вегасом в 2021 (самая ужасная серия Колорадо этого поколения)).
Посмотрим, что будет в этот раз.
Лавина вперёд !
Поехали !
Поэтому за зрелищный хоккей и пусть справедливо победят те, кто будут на льду сильнее))
Ну и там система с вайл-кардом и т.п. а не просто по очкам из дивизионов или конференций.