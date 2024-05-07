Кубок Стэнли. «Рейнджерс» против «Каролины», «Даллас» сыграет с «Колорадо»

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«Рейнджерс» дома сыграют с «Каролиной» в рамках второго раунда Кубка Стэнли.

«Даллас» встретится с «Колорадо».

НХЛ

Кубок Стэнли

Второй раунд

Рейнджерс – Каролина
Дата проведения
8 мая, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

Даллас – Колорадо
Дата проведения
8 мая, 04.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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15 комментариев
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У этого поколения Лавин, серия 1/4 в 2020 году между Колорадо и Далласом была самая классная, с точки зрения просмотра (хотя тогда в моменте было не всегда весело 😄). Качели каждый матч, на протяжении всей серии. Все 7 игр. И это при пустых трибунах. От развязок просто голова кипела, когда обе стороны могли сказать: "Как так бл..." 😀 Много силовой, бросков, много шайб, высокие скорости. Лавины заходили фаворитами, но Старс были очень крепкой и плотной командой. Это был триллер. Столько эмоций.

Кольяно, Кивиранта еще в Старс (сейчас в Эвс). Киви в 7-ом - 😯
Боунесс в Старс (должок вернули ему с Виннипегом 🙂).
Комо в Старс (был в классной 3-ей тройке до этого с Содербергом и Нието в Эвс).
Гурьянов, Перри в Старс.
Ничушкин против Старс.
Наместников в Эвс (соперник по прошлому раунду с Пегами. Здоровья Владу). Задоров ещё в Эвс.
Радулов в Старс.
Павелски первый сезон в Старс (после победного за СХ в ворота Лавин в 7-ой 1/4 в 2019 году).
Лавина травм у Колорадо по ходу серии (оба вратаря, Лэнди, Джонсон). Хатчи чуть не вытягивает серию, будучи 3-им вратарем, который в 5-ом и 6-ом был хорош, а уже в 7-ом вообще не понимал где шайбы 😀
Даллас сами со вторым или третьим Худобиным (который был очень хорош в том ПО). Бишоп ненадолго вернулся в 5-ой, но сразу понял, что лучше не надо 😂
Нереальные Маккиннон, Рантанен и Бураковски (со сторы Эвс).

Вспомнить - https://youtu.be/sZRflKuVPjU?si=ksQj3NzTwxH6HeyE

Это еще не говоря о 7-ми матчевых финалах конференций в 1999 и 2000. Получается, что Звезды каждый раз побеждая, как минимум доходили до финала. Даллас это почти как Детройт для Лавин. В 2004 и 2006 реванш у них взяли, но это были 1/8 и далеко не прошли.

А тут еще и ДеБур привет, у которого 2-0 против Эвс (с СХ в 2019 и Вегасом в 2021 (самая ужасная серия Колорадо этого поколения)).

Посмотрим, что будет в этот раз.
Лавина вперёд !

Поехали !
+11
-1
+10
Сегодня все команды мне симпатичны )
Поэтому за зрелищный хоккей и пусть справедливо победят те, кто будут на льду сильнее))
+2
0
+2
Ответ andyrad93@gmail.com
У этого поколения Лавин, серия 1/4 в 2020 году между Колорадо и Далласом была самая классная, с точки зрения просмотра (хотя тогда в моменте было не всегда весело 😄). Качели каждый матч, на протяжении всей серии. Все 7 игр. И это при пустых трибунах. От развязок просто голова кипела, когда обе стороны могли сказать: "Как так бл..." 😀 Много силовой, бросков, много шайб, высокие скорости. Лавины заходили фаворитами, но Старс были очень крепкой и плотной командой. Это был триллер. Столько эмоций. Кольяно, Кивиранта еще в Старс (сейчас в Эвс). Киви в 7-ом - 😯 Боунесс в Старс (должок вернули ему с Виннипегом 🙂). Комо в Старс (был в классной 3-ей тройке до этого с Содербергом и Нието в Эвс). Гурьянов, Перри в Старс. Ничушкин против Старс. Наместников в Эвс (соперник по прошлому раунду с Пегами. Здоровья Владу). Задоров ещё в Эвс. Радулов в Старс. Павелски первый сезон в Старс (после победного за СХ в ворота Лавин в 7-ой 1/4 в 2019 году). Лавина травм у Колорадо по ходу серии (оба вратаря, Лэнди, Джонсон). Хатчи чуть не вытягивает серию, будучи 3-им вратарем, который в 5-ом и 6-ом был хорош, а уже в 7-ом вообще не понимал где шайбы 😀 Даллас сами со вторым или третьим Худобиным (который был очень хорош в том ПО). Бишоп ненадолго вернулся в 5-ой, но сразу понял, что лучше не надо 😂 Нереальные Маккиннон, Рантанен и Бураковски (со сторы Эвс). Вспомнить - https://youtu.be/sZRflKuVPjU?si=ksQj3NzTwxH6HeyE Это еще не говоря о 7-ми матчевых финалах конференций в 1999 и 2000. Получается, что Звезды каждый раз побеждая, как минимум доходили до финала. Даллас это почти как Детройт для Лавин. В 2004 и 2006 реванш у них взяли, но это были 1/8 и далеко не прошли. А тут еще и ДеБур привет, у которого 2-0 против Эвс (с СХ в 2019 и Вегасом в 2021 (самая ужасная серия Колорадо этого поколения)). Посмотрим, что будет в этот раз. Лавина вперёд ! Поехали !
Классный экскурс в историю. Пиши еще! Лайк, подписка!
+2
0
+2
Ответ Voodooosh
Объясните пож а то я рачок, почему в полуфинале конфы 1 посев встречается со 2, а 3 с 4? Это же неверно типо
в НХЛ другая система в плей-офф, там сетка, например, рисуется сразу со старта, а не определяются соперники в зависимости от того, кто прошел дальше.
Ну и там система с вайл-кардом и т.п. а не просто по очкам из дивизионов или конференций.
+2
0
+2
Объясните пож а то я рачок, почему в полуфинале конфы 1 посев встречается со 2, а 3 с 4? Это же неверно типо
+1
0
+1
За Даллас! За Дадонова!
+3
-2
+1
За веселый хоккей в обеих парах!
+1
0
+1
Предполагаю что Даллас и Рейнджерс выиграют за счёт лучшей игры вратарей.
+1
0
+1
Rock You Like a Hurricane
0
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0
Нас ждут сегодня офигенные матчи! Всем попкорна и пивка!
0
0
0
Ответ ImbaFasimba
Классный экскурс в историю. Пиши еще! Лайк, подписка!
👍
0
0
0
Ответ Voodooosh
Объясните пож а то я рачок, почему в полуфинале конфы 1 посев встречается со 2, а 3 с 4? Это же неверно типо
https://youtu.be/WH32MJWl97Y?si=IH3pBK-BAIyYyTY2 вот тут все объясняют
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