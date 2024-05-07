Трэвис Грин возглавит «Оттаву». О назначении объявят 8 мая (Брюс Гарриоч)

Новым главным тренером «Оттавы» станет Трэвис Грин.

Об этом сообщает инсайдер Брюс Гарриоч.

«Объявление об этом ожидается 8 мая, если переговоры по контракту пройдут гладко», – написал Гарриоч.

Последним местом работы 53-летнего специалиста был «Нью-Джерси», где он был помощником Линди Раффа. После его увольнения Грин стал исполняющим обязанности главного тренера.

С 2017-го по декабрь 2021 года он возглавлял «Ванкувер». В 2020 году канадцы под его руководством дошли до второго раунда Кубка Стэнли.

В минувшем сезоне «Оттава» заняла 14-е место в Восточной конференции и не вышла в плей-офф.