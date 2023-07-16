Грин о Ванкувере как сложном месте для тренера: «Это связано со страстью, с которой в Канаде относятся к хоккею. Я благодарен судьбе за годы в «Кэнакс»

Трэвис Грин сказал, что доволен своим опытом в «Ванкувере», хотя там было сложно работать.

52-летний специалист возглавлял «Кэнакс» с 2017 по 2021 годы.

В это межсезонье он вошел в тренерский штаб Нью-Джерси.

« – сложный рынок для тренера? Все говорят, что да. Иногда это на самом деле так. Это связано с той страстью, с которой в Канаде относятся к хоккею. Я благодарен судьбе за годы, проведенные в «Кэнакс». Я бы не променял их ни на что другое.

С точки зрения давления медиа работа тренером в Канаде – более серьезный вызов, чем в США, если говорить о большинстве случаев. Это одна из изюминок процесса.

Я выступал в Канаде и как игрок (за «Торонто» – прим. Sports.ru). Нет и не может быть ничего лучше этого. Конечно, я говорю как канадец, который гордится своей страной.

Почему канадские клубы 30 лет не могут выиграть ? Думаю, что это просто стечение обстоятельств. Да, люди говорят об этом. Уверен, что эта серия прервется скорее раньше, чем позже. Но сейчас, находясь в штабе « », я не буду болеть за это», – сказал .