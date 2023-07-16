Грин о Ванкувере как сложном месте для тренера: «Это связано со страстью, с которой в Канаде относятся к хоккею. Я благодарен судьбе за годы в «Кэнакс»
Трэвис Грин сказал, что доволен своим опытом в «Ванкувере», хотя там было сложно работать.
52-летний специалист возглавлял «Кэнакс» с 2017 по 2021 годы.
В это межсезонье он вошел в тренерский штаб Нью-Джерси.
«Ванкувер – сложный рынок для тренера? Все говорят, что да. Иногда это на самом деле так. Это связано с той страстью, с которой в Канаде относятся к хоккею. Я благодарен судьбе за годы, проведенные в «Кэнакс». Я бы не променял их ни на что другое.
С точки зрения давления медиа работа тренером в Канаде – более серьезный вызов, чем в США, если говорить о большинстве случаев. Это одна из изюминок процесса.
Я выступал в Канаде и как игрок (за «Торонто» – прим. Sports.ru). Нет и не может быть ничего лучше этого. Конечно, я говорю как канадец, который гордится своей страной.
Почему канадские клубы 30 лет не могут выиграть Кубок Стэнли? Думаю, что это просто стечение обстоятельств. Да, люди говорят об этом. Уверен, что эта серия прервется скорее раньше, чем позже. Но сейчас, находясь в штабе «Нью-Джерси», я не буду болеть за это», – сказал Грин.
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