«Ак Барс» продлил контракты с Марченко, Тереховым и Максимом Быковым

Теги Ак Барс Нефтяник Альметьевск КХЛ Алексей Марченко ВХЛ Максим Быков Семен Терехов Хоккей

Алексей Марченко, Семен Терехов и Максим Быков продолжат играть за «Ак Барс».

Казанский клуб продлил контракты с защитником Алексеем Марченко и нападающим Семеном Тереховым на один год.

Двустороннее соглашение с форвардом Максимом Быковым рассчитано на два года.

Марченко присоединился к «Ак Барсу» в ноябре 2023 года. Он провел за команду 20 игр в регулярном чемпионате, отличившись 2 передачами при показателе полезности «+9». Он также сыграл 2 матча в плей-офф.

Терехов принял участие в 18 играх регулярки за «Ак Барс» и набрал 3 (2+1) очка. В его активе также 1 матч в плей-офф. В конце сезона нападающий был командирован в «Нефтяник», в составе которого стал обладателем Кубка Петрова.

Быков сыграл в 19 матчах регулярки за «Ак Барс» и набрал 3 (2+1) очка. Он также провел 3 игры в плей-офф. В конце сезона игрок был командирован в «Нефтяник», в составе которого выиграл Кубок Петрова.

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4 комментария
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Правильное решение. Подписывают для того, чтобы Ротен не перехватил.
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Терехов хорошо, марченко нужно было отпускать возраст и травмы, раз собрались запускать перестройку под нового тренера то надо это делать.
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А тренер-то кто?
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Все подписывают игроков под требования тренера, и только в Ак Барсе, сначала игроков, а потом под них тренера. Надеюсь, это как-то согласовывается с возможным кандидатом.
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