«Ак Барс» продлил контракты с Марченко, Тереховым и Максимом Быковым

Алексей Марченко, Семен Терехов и Максим Быков продолжат играть за «Ак Барс».

Казанский клуб продлил контракты с защитником Алексеем Марченко и нападающим Семеном Тереховым на один год.

Двустороннее соглашение с форвардом Максимом Быковым рассчитано на два года.

Марченко присоединился к «Ак Барсу» в ноябре 2023 года. Он провел за команду 20 игр в регулярном чемпионате, отличившись 2 передачами при показателе полезности «+9». Он также сыграл 2 матча в плей-офф.

Терехов принял участие в 18 играх регулярки за «Ак Барс» и набрал 3 (2+1) очка. В его активе также 1 матч в плей-офф. В конце сезона нападающий был командирован в «Нефтяник», в составе которого стал обладателем Кубка Петрова.

Быков сыграл в 19 матчах регулярки за «Ак Барс» и набрал 3 (2+1) очка. Он также провел 3 игры в плей-офф. В конце сезона игрок был командирован в «Нефтяник», в составе которого выиграл Кубок Петрова.