Рашевский о перекрестном плей-офф: «Мне понравилось. Нет такого, что 1-й раунд проходишь и выходишь на СКА либо ЦСКА. Это украсит наш хоккей»
Дмитрий Рашевский поделился мнением о перекрестном плей-офф.
«Плей-офф веселый получился, это был первый раз, когда играли Запад с Востоком уже во втором раунде. Думаю, болельщикам тоже интересно было посмотреть на это.
Мне очень понравилось, разнообразие команд, нет такого, как раньше, что первый раунд проходишь и выходишь либо на СКА, либо на ЦСКА. Интересный хоккей, разные системы, разные команды.
Думаю, это только украсит наш хоккей», – сказал нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский.