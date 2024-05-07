Рашевский о перекрестном плей-офф: «Мне понравилось. Нет такого, что 1-й раунд проходишь и выходишь на СКА либо ЦСКА. Это украсит наш хоккей»

Теги ЦСКА СКА болельщики КХЛ Кубок Гагарина Динамо Спорт-Экспресс Дмитрий Рашевский Хоккей

Дмитрий Рашевский поделился мнением о перекрестном плей-офф.

«Плей-офф веселый получился, это был первый раз, когда играли Запад с Востоком уже во втором раунде. Думаю, болельщикам тоже интересно было посмотреть на это.

Мне очень понравилось, разнообразие команд, нет такого, как раньше, что первый раунд проходишь и выходишь либо на СКА, либо на ЦСКА. Интересный хоккей, разные системы, разные команды.

Думаю, это только украсит наш хоккей», – сказал нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий