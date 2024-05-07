Рашевский о перекрестном плей-офф: «Мне понравилось. Нет такого, что 1-й раунд проходишь и выходишь на СКА либо ЦСКА. Это украсит наш хоккей»

Дмитрий Рашевский поделился мнением о перекрестном плей-офф.

«Плей-офф веселый получился, это был первый раз, когда играли Запад с Востоком уже во втором раунде. Думаю, болельщикам тоже интересно было посмотреть на это.

Мне очень понравилось, разнообразие команд, нет такого, как раньше, что первый раунд проходишь и выходишь либо на СКА, либо на . Интересный хоккей, разные системы, разные команды.

Думаю, это только украсит наш хоккей», – сказал нападающий московского « » .