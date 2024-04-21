Федор Канарейкин: «Вашингтон» подсобрался под конец регулярки, залез в плей-офф. Но «Рейнджерс» смотрятся предпочтительнее»

Федор Канарейкин высказался о серии «Вашингтона» с «Рейнджерс» в плей-офф.

«Все отдают предпочтение «Рейнджерс», понятно дело, команда выглядит устойчиво, команда показывает хорошие результаты.

« » подсобрался под конец регулярки, команда залезла в плей-офф, что сыграло на руку команде.

Но, что касаемо прохода в следующий круг, понятно, что « » смотрятся предпочтительнее», – сказал заслуженный тренер России Федор Канарейкин.