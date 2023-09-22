Константин Барулин: «В Швеции следят за КХЛ. В «Буросе» ребята интересовались, как все происходит. Лига на хорошем счету во всем мире»

Константин Барулин сообщил, что в Швеции следят за Фонбет Чемпионатом КХЛ.

«Шведская лига в прошлом сезоне запрещала подписывать российских хоккеистов. Но уже с этого сезона, по-моему, пошли на уступки, и некоторые команды рассматривают российских игроков.

Сначала все было критично, но все понимают, что это мир, жизнь и нужно как-то идти на встречу друг другу, находить компромиссы.

Всем интересно, в Швеции следят за КХЛ. В моей команде ребята интересовались, как все происходит. на хорошем счету во всем мире. Много вопросов было», – сказал вратарь шведского «Буроса» Константин Барулин.