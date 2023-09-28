Барулин о Сумманене: «Самолет взлетал, а он побежал в кабину пилота, требовал посадить, хотел игрока высадить. Хорошо, ассистенты вмешались»

Константин Барулин вспомнил о работе с Раймо Сумманеном и Милошем Ржигой.

– Болельщикам со стороны Ржига и Сумманен кажутся людьми с одинаковым темпераментом. Какое различие между ними было в раздевалке?

– Каждый тренер, конечно, личность, который строит работу по-своему. Со Ржигой коллектив настолько сплотился, вы помните « »-2011 – он в колею попал, и это был всплеск для всей команды.

Сумманен вообще специальный человек, к нему нужен свой подход. Он все прекрасно понимал, срывался на игроков, на матчах, но после игр подходил и говорил: ребята, я все понимаю, у меня эмоции перехлестывают, поэтому я кричу – и на хоккеистов, и на судей, и на болельщиков, бывало.

– Самый странный эпизод работы с ?

– Однажды мы проиграли, вроде бы в Нижнекамске. Мы садились в самолет, он начал идти на взлет, и Сумманен с кем-то из игроков вступил в перепалку, поругался. Самолет взлетал, а он побежал в кабину пилота, стал требовать посадить, он хотел высадить этого игрока. Хорошо, ассистенты вмешались, помогли, потом конфликт остыл, было в раздевалке обсуждение.

– Иван Непряев говорил, что Ржига лучше всего мотивировал, ничего не сказав. Как вас мотивировал Милош?

– Царствие небесное прекрасному тренеру и прекрасному человеку. Наверное, самым ярким моментом было то, что поклонился нам, когда мы вышли в финал. Он отдал должное нам, а мы ему, – сказал вратарь шведского «Буроса» .