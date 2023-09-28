Барулин о Сумманене: «Самолет взлетал, а он побежал в кабину пилота, требовал посадить, хотел игрока высадить. Хорошо, ассистенты вмешались»

Теги Авангард Константин Барулин Милош Ржига Раймо Сумманен КХЛ Атлант Чемпионат.com Хоккей

Константин Барулин вспомнил о работе с Раймо Сумманеном и Милошем Ржигой.

– Болельщикам со стороны Ржига и Сумманен кажутся людьми с одинаковым темпераментом. Какое различие между ними было в раздевалке?

– Каждый тренер, конечно, личность, который строит работу по-своему. Со Ржигой коллектив настолько сплотился, вы помните «Атлант»-2011 – он в колею попал, и это был всплеск для всей команды.

Сумманен вообще специальный человек, к нему нужен свой подход. Он все прекрасно понимал, срывался на игроков, на матчах, но после игр подходил и говорил: ребята, я все понимаю, у меня эмоции перехлестывают, поэтому я кричу – и на хоккеистов, и на судей, и на болельщиков, бывало.

– Самый странный эпизод работы с Раймо?

– Однажды мы проиграли, вроде бы в Нижнекамске. Мы садились в самолет, он начал идти на взлет, и Сумманен с кем-то из игроков вступил в перепалку, поругался. Самолет взлетал, а он побежал в кабину пилота, стал требовать посадить, он хотел высадить этого игрока. Хорошо, ассистенты вмешались, помогли, потом конфликт остыл, было в раздевалке обсуждение.

– Иван Непряев говорил, что Ржига лучше всего мотивировал, ничего не сказав. Как вас мотивировал Милош?

– Царствие небесное прекрасному тренеру и прекрасному человеку. Наверное, самым ярким моментом было то, что Милош поклонился нам, когда мы вышли в финал. Он отдал должное нам, а мы ему, – сказал вратарь шведского «Буроса» Константин Барулин.

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7 комментариев

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Nachalnik
Что один, что другой, очень были ярки.
Ржига рано ушел, очень жаль
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Andrey w
Да вспоминаешь Раймо в Авангарде и смотришь на этого так называемая тренера Кравца , который стоит плечи втянул глаза бегают и молчит ничего не делает ) Раймо бы при таких играх уже бы стоптал все обувь на скамейки ,несколько раз все поменял итд . Да давал жару , но тутт же шутил и улыбался , любили его очень за его честно-открытое поведение в том числе и с болельщиками .
+3
-1
+2
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IgorIgor51
Верните Раймо в лигу
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Dooomer
В добыковскую эпоху хотелось, чтобы Ржига стал тренером сборной и встряхнул то болото.
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Аристарх Ливанов
Ответ Andrey w
Да вспоминаешь Раймо в Авангарде и смотришь на этого так называемая тренера Кравца , который стоит плечи втянул глаза бегают и молчит ничего не делает ) Раймо бы при таких играх уже бы стоптал все обувь на скамейки ,несколько раз все поменял итд . Да давал жару , но тутт же шутил и улыбался , любили его очень за его честно-открытое поведение в том числе и с болельщиками .
Потому что Сумманен Тренер, а Кравец недоразумение ( стоит на лавке с видом невыучившего урок школьника).
Позорники, уже на восьмое место скатились!!!
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