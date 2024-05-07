Ткачак набрал очки в 6-м матче подряд со старта плей-офф, установив рекорд «Флориды»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Александр Барков Мэттью Ткачак Картер Верхэге Хоккей

Мэттью Ткачак набрал очки в 6-м матче плей-офф НХЛ подряд.

Нападающий «Флориды» забил гол в первой игре серии с «Бостоном» (1:5, 0-1).

Теперь на счету Мэттью Ткачака 10 (4+6) баллов в 6 играх Кубка Стэнли-2024.

Он продлил свою результативную серию со старта плей-офф до 6 матчей, установив новый рекорд «Флориды».

Ранее в 5 играх подряд со старта розыгрыша Кубка Стэнли результативные действия на свой счет записывали Джейсон Вули (1996 год), Александр Барков (2021) и Картер Верхэге, который в прошедшей игре с «Бостоном» не набрал очков впервые в текущем плей-офф.

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