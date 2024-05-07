«Бостон» пропустил не более 3 шайб в каждой из 8 игр со старта плей-офф. Это 3-й случай в истории клуба

«Бостон» пропустил не более 3 шайб в каждой из 8 игр со старта плей-офф.

«Брюинс» обыграли «Флориду» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (5:1, 1-0).

В 7 матчах серии с «Торонто» клуб пропустил 12 шайб (1, 3, 2, 1, 2, 2, 1 по матчам).

Таким образом, « » пропускает не более 3 шайб в каждой из 8 игр со старта плей-офф. Это 3-й такой случай в истории клуба (серии 1939 и 1999 годов продлились до 12 игр).

Также «Брюинс» стали первой командой лиги с таким достижением с 2020 года, когда «Айлендерс» и «Монреаль» выдали серии из 10 игр.