«Бостон» пропустил не более 3 шайб в каждой из 8 игр со старта плей-офф. Это 3-й случай в истории клуба

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«Бостон» пропустил не более 3 шайб в каждой из 8 игр со старта плей-офф.

«Брюинс» обыграли «Флориду» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (5:1, 1-0). 

В 7 матчах серии с «Торонто» клуб пропустил 12 шайб (1, 3, 2, 1, 2, 2, 1 по матчам). 

Таким образом, «Бостон» пропускает не более 3 шайб в каждой из 8 игр со старта плей-офф. Это 3-й такой случай в истории клуба (серии 1939 и 1999 годов продлились до 12 игр). 

Также «Брюинс» стали первой командой лиги с таким достижением с 2020 года, когда «Айлендерс» и «Монреаль» выдали серии из 10 игр. 

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2 комментария
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Там Даллас на подходе) Классный плей офф получается.
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Титулы выигрывает оборона. Самое время проверить.
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