Губернатор Омской области: «Уверен, что «Авангард» свои самые лучшие места в КХЛ еще займет. У нас одна из лучших команд России»

Теги Авангард ФХР болельщики Владислав Третьяк КХЛ G-Drive Арена Политика Матч ТВ сборная России U25 Виталий Хоценко Хоккей

Губернатор Омской области высказался об игре «России 25» против Беларуси в Омске.

Виталий Хоценко также поделился мыслями о выступлении «Авангарда».

«У нас одна из лучших команд России. У нас точно самые лучшие болельщики в России, а может и не только в России. У нас одна из лучших арен в стране, а может и во всем мире.

Никогда сборная на омском льду не играла, поэтому я благодарен ФХР и Владиславу Александровичу [Третьяку] за то, что сборная приехала сюда. Мы думали, что хоккейный сезон уже закончен, но оказалось, что он еще продолжается. У нас есть возможность еще раз насладиться хоккеем, а потом уже уйти на лето, чтобы выступить в следующем сезоне еще сильнее.

Уверен, что «Авангард» свои самые лучшие места в КХЛ еще займет», – заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

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