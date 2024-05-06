Губернатор Омской области: «Уверен, что «Авангард» свои самые лучшие места в КХЛ еще займет. У нас одна из лучших команд России»

Губернатор Омской области высказался об игре «России 25» против Беларуси в Омске.

Виталий Хоценко также поделился мыслями о выступлении « ».

«У нас одна из лучших команд России. У нас точно самые лучшие болельщики в России, а может и не только в России. У нас одна из лучших арен в стране, а может и во всем мире.

Никогда сборная на омском льду не играла, поэтому я благодарен и Владиславу Александровичу [ ] за то, что сборная приехала сюда. Мы думали, что хоккейный сезон уже закончен, но оказалось, что он еще продолжается. У нас есть возможность еще раз насладиться хоккеем, а потом уже уйти на лето, чтобы выступить в следующем сезоне еще сильнее.

Уверен, что «Авангард» свои самые лучшие места в еще займет», – заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.