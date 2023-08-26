Хоккеист «Авангарда» Ткачев назвал де Брюйне любимым футболистом: «Он очень креативный, раздает красивые передачи все время. Такой стиль я люблю»
Владимир Ткачев назвал Кевина де Брюйне своим любимым футболистом.
– Вы любите футбол? Какой игрок вам больше всего нравится?
– Обычно я смотрю только Лигу чемпионов. Сам раньше играл в футбол, а вообще мне нравятся футболисты, которые выступают в центре поля и раздают пасы, дирижируя игрой.
Из любимых назову Кевина де Брюйне, атакующего полузащитника «Манчестер Сити». Он очень креативный, раздает все время красивые передачи. Вот такой стиль я люблю, – сказал форвард «Авангарда».
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