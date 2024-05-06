«Ак Барс» переподписал контракты с Шипачевым и Барбером на год на новых условиях (Metaratings)
«Ак Барс» переподписал контракты с Вадимом Шипачевым и Райли Барбером.
Как сообщает Metaratings, игроки заключили однолетние соглашения на новых условиях.
В сезоне-2023/24 Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх. Ранее агент игрока Станислав Романов заявил, что Шипачев с большой долей вероятности покинет казанский клуб.
Нападающий Райли Барбер набрал 11 (5+6) очков в 28 матчах регулярки за «Ак Барс». Он также провел 1 матч в плей-офф.