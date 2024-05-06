«Ак Барс» переподписал контракты с Шипачевым и Барбером на год на новых условиях (Metaratings)

Теги Ак Барс КХЛ Вадим Шипачев Райли Барбер Хоккей

«Ак Барс» переподписал контракты с Вадимом Шипачевым и Райли Барбером.

Как сообщает Metaratings, игроки заключили однолетние соглашения на новых условиях.

В сезоне-2023/24 Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх. Ранее агент игрока Станислав Романов заявил, что Шипачев с большой долей вероятности покинет казанский клуб. 

Нападающий Райли Барбер набрал 11 (5+6) очков в 28 матчах регулярки за «Ак Барс». Он также провел 1 матч в плей-офф.

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2 комментария
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