«Ак Барс» переподписал контракты с Шипачевым и Барбером на год на новых условиях (Metaratings)

«Ак Барс» переподписал контракты с Вадимом Шипачевым и Райли Барбером.

Как сообщает Metaratings, игроки заключили однолетние соглашения на новых условиях.

В сезоне-2023/24 Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата . В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх. Ранее агент игрока Станислав Романов заявил, что Шипачев с большой долей вероятности покинет казанский клуб.

Нападающий Райли Барбер набрал 11 (5+6) очков в 28 матчах регулярки за « ». Он также провел 1 матч в плей-офф.