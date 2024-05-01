«Амур» интересуется Шипачевым («Бизнес Online»)
«Амур» интересуется нападающим «Ак Барса» Вадимом Шипачевым.
Как сообщает «Бизнес Online», клуб из Хабаровска готов забрать 37-летнего хоккеиста.
Ранее агент игрока Станислав Романов заявил, что Шипачев с большой долей вероятности покинет казанский клуб.
Срок его соглашения с «Ак Барсом» рассчитан до 30 апреля 2025 года.
В сезоне-2023/24 Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.