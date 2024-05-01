«Амур» интересуется Шипачевым («Бизнес Online»)

«Амур» интересуется нападающим «Ак Барса» Вадимом Шипачевым.

Как сообщает «Бизнес Online», клуб из Хабаровска готов забрать 37-летнего хоккеиста.

Ранее агент игрока Станислав Романов заявил, что Шипачев с большой долей вероятности покинет казанский клуб.

Срок его соглашения с « » рассчитан до 30 апреля 2025 года.

В сезоне-2023/24 набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата .

В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.