«Амур» интересуется Шипачевым («Бизнес Online»)

Теги Ак Барс Амур возможные переходы КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

«Амур» интересуется нападающим «Ак Барса» Вадимом Шипачевым.

Как сообщает «Бизнес Online», клуб из Хабаровска готов забрать 37-летнего хоккеиста.

Ранее агент игрока Станислав Романов заявил, что Шипачев с большой долей вероятности покинет казанский клуб.

Срок его соглашения с «Ак Барсом» рассчитан до 30 апреля 2025 года.

В сезоне-2023/24 Вадим Шипачев набрал 44 (13+31) очка в 62 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

В плей-офф форвард отметился 2 (1+1) баллами в 5 играх.

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6 комментариев
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Ну, как в таких ситуациях говорят, вряд ли Шипачёв интересуется Амуром(
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Шипу в Уфу надо, он хороший ассистент
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Шипу, Радулова и на след год банкроты)
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Щипачева прошиб пот..
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А что сейчас уже не модно что ли через интерес клубов НХЛ пристраивать. Чуть ли не всех мешков отправляют в Амур
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что радул что шипа. последние годы играют. сами должны понимать что деньги на дороге не валяются !
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