Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от Боба Маккензи, Силаев – 3-й
Иван Демидов вошел в рейтинг драфта НХЛ-2024 от эксперта TSN Боба Маккензи.
Топ-15 возглавил форвард Макклин Селебрини.
1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)
2. н Иван Демидов («СКА-1946»)
3. з Антон Силаев («Торпедо»)
4. з Артем Левшунов (университет Мичигана)
5. н Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»)
6. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)
7. з Зейн Парех («Сагино»)
8. з Зеев Байум (университет Денвера)
9. н Конста Хелениус («Юкурит»)
10. н Тидж Игинла («Келоуна»)
11. н Беркли Каттон («Спокан»)
12. з Картер Якемчук («Калгари Хитмен»)
13. н Коул Эйзерман (программа USNTDP)
14. н Беккет Сеннеке («Ошава»)
15. н Тревор Коннелли («Трай-Сити»)
Но пусть Левшунова выбирают хоть под первым номером, Силаеву нужна его команда. И торопиться точно не надо - в таком возрасте его в России гораздо лучше уму-разуму научит Ларионов. Парочку сезонов и зашибись.
А вот Демидову, привет СКА и его команде развития молодежи, риски пострадать от пребывания в России также велики, как от быстрого отъезда в НХЛ. Точно будет иметь смысл ехать рано при попадании в команду с большим числом русских (это сомнительно)
P.S.
Габариты Силаева, а там 2 метра и под сотню кг (и это при нормальном катании) - конфетка для зарубежных скаутов. Там таких оооочень любят
А уж тем более показателен полуфинал Чайуи.
Ну, никак он не в десятке.
Авансы дают