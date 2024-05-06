Демидов – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2024 от Боба Маккензи, Силаев – 3-й

Теги СКА Торпедо рейтинги НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Лондон Найтс СКА-1946 Боб Маккензи Трай-Сити Калгари Хитмен Медисин Хэт Ошава Спокан Артем Левшунов Иван Демидов Зеев Байум Коул Эйзерман Макклин Селебрини Беркли Каттон Картер Якемчук Антон Силаев Тидж Игинла Хоккей

Иван Демидов вошел в рейтинг драфта НХЛ-2024 от эксперта TSN Боба Маккензи.

Топ-15 возглавил форвард Макклин Селебрини.

1. н Макклин Селебрини (университет Бостона)

2. н Иван ДемидовСКА-1946»)

3. з Антон СилаевТорпедо»)

4. з Артем Левшунов (университет Мичигана)

5. н Кайден Линдстрем («Медисин-Хат Тайгерс»)

6. з Сэм Дикинсон («Лондон Найтс»)

7. з Зейн Парех («Сагино»)

8. з Зеев Байум (университет Денвера)

9. н Конста Хелениус («Юкурит»)

10. н Тидж Игинла («Келоуна»)

11. н Беркли Каттон («Спокан»)

12. з Картер Якемчук («Калгари Хитмен»)

13. н Коул Эйзерман (программа USNTDP)

14. н Беккет Сеннеке («Ошава»)

15. н Тревор Коннелли («Трай-Сити»)

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11 комментариев
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В принципе адекватно, но не верю, что Силаева выберут выше Левшунова, который к СА адаптирован.
+3
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+3
После лотереи можно будет сказать более точно, но НИКТО не выберет Силаева под №3 (при всем уважении). Ровно так же и Хелениус, который провалил и МЧМ и ЮЧМ, не будет выбран в топ-10. Явно, что Кэттон и Игинла будут выбраны раньше. Калгари точно не пройдет мимо Игинлы. И Зеев Байум будет выбран раньше, чем Сэм Дикинсон. Лучший защитник NCAA - явно более "безопасный" выбор, чем защитник из OHL.
+2
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+2
Чем выше номер драфта для нашего, тем больше на него будут давить уехать в СА. Подготовленным или нет. Силаев ничуть не хуже готов к взрослому хоккею, чем Левшунов. Это даже смешно сравнивать - сезон в NCAA и полноценный сезон в КХЛ со взрослыми мужиками.

Но пусть Левшунова выбирают хоть под первым номером, Силаеву нужна его команда. И торопиться точно не надо - в таком возрасте его в России гораздо лучше уму-разуму научит Ларионов. Парочку сезонов и зашибись.

А вот Демидову, привет СКА и его команде развития молодежи, риски пострадать от пребывания в России также велики, как от быстрого отъезда в НХЛ. Точно будет иметь смысл ехать рано при попадании в команду с большим числом русских (это сомнительно)

P.S.

Габариты Силаева, а там 2 метра и под сотню кг (и это при нормальном катании) - конфетка для зарубежных скаутов. Там таких оооочень любят
+2
0
+2
Ответ Nastra
В принципе адекватно, но не верю, что Силаева выберут выше Левшунова, который к СА адаптирован.
я вообще мало смотрел игр Торпедо. Но такое чувство что Силаеву просто фартанело у профессора. Закономерность ли то, что он так хорош. Стоит ли на него тратить третий пик 🤔
+1
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+1
Ответ Борис Калашников
После лотереи можно будет сказать более точно, но НИКТО не выберет Силаева под №3 (при всем уважении). Ровно так же и Хелениус, который провалил и МЧМ и ЮЧМ, не будет выбран в топ-10. Явно, что Кэттон и Игинла будут выбраны раньше. Калгари точно не пройдет мимо Игинлы. И Зеев Байум будет выбран раньше, чем Сэм Дикинсон. Лучший защитник NCAA - явно более "безопасный" выбор, чем защитник из OHL.
Прекрасный разбор. Респект!
+1
0
+1
И сам же Макензи пишет, что за исключением №1 Селебрини, в дальнейшем нет никакого консенсуса по следующим выборам. Так что, Маккензи признает, что этот список не более чем его личное мнение. А какой выбор сделают команды он предсказать не может.
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У Демидова контракт с "системой" до какого года?
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Ответ Александр Филиппов
я вообще мало смотрел игр Торпедо. Но такое чувство что Силаеву просто фартанело у профессора. Закономерность ли то, что он так хорош. Стоит ли на него тратить третий пик 🤔
Мне довелось посмотреть посмотреть. И почему-то по нему не могу что-то конкретное сказать. Потенциал хороший, но не вижу в нем будущего Макара или Фокса. А вот в Левшунове гораздо виднее такие задатки. По мне Селебрини явно уйдет первым, а дальше будет зависеть от команды - если надо будет нападающий явно вторым будет Демидов, если защитник - Левшунов.
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Ответ Александр Филиппов
я вообще мало смотрел игр Торпедо. Но такое чувство что Силаеву просто фартанело у профессора. Закономерность ли то, что он так хорош. Стоит ли на него тратить третий пик 🤔
Смотрел его игры в КХЛ. Плоф.
А уж тем более показателен полуфинал Чайуи.
Ну, никак он не в десятке.
Авансы дают
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Ответ Nastra
В принципе адекватно, но не верю, что Силаева выберут выше Левшунова, который к СА адаптирован.
Он адаптирован к взрослому
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