Хэгенс набрал 22-е очко на ЮЧМ, побив рекорд Кучерова. Форвард сборной США – один из фаворитов драфта НХЛ-2025
Джеймс Хэгенс побил рекорд Никиты Кучерова по очкам на юниорском чемпионате мира.
17-летний нападающий сборной США сделал три результативных передачи в полуфинальном матче ЮЧМ-2024 против команды Словакии (7:2).
Джеймс Хэгенс является лучшим бомбардиром турнира, набрав 22 (9+13) очка в 6 матча.
Американский хоккеист установил новый рекорд юниорского чемпионата мира, набрав 22 балла.
Ранее достижение принадлежало российскому нападающему Никите Кучерову, который набрал 21 (11+10) балл на турнире 2011 года.
Хэгенс считается одним из фаворитов драфта НХЛ-2025.