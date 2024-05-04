Хэгенс набрал 22-е очко на ЮЧМ, побив рекорд Кучерова. Форвард сборной США – один из фаворитов драфта НХЛ-2025

Джеймс Хэгенс побил рекорд Никиты Кучерова по очкам на юниорском чемпионате мира.

17-летний нападающий сборной США сделал три результативных передачи в полуфинальном матче ЮЧМ-2024 против команды Словакии (7:2).

Джеймс Хэгенс является лучшим бомбардиром турнира, набрав 22 (9+13) очка в 6 матча.

Американский хоккеист установил новый рекорд юниорского чемпионата мира, набрав 22 балла.

Ранее достижение принадлежало российскому нападающему , который набрал 21 (11+10) балл на турнире 2011 года.

Хэгенс считается одним из фаворитов драфта НХЛ-2025.