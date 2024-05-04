Хэгенс набрал 22-е очко на ЮЧМ, побив рекорд Кучерова. Форвард сборной США – один из фаворитов драфта НХЛ-2025

Теги НХЛ Драфт НХЛ сборная США U18 Никита Кучеров ЧМ по хоккею юниорский Джеймс Хэгенс Хоккей

Джеймс Хэгенс побил рекорд Никиты Кучерова по очкам на юниорском чемпионате мира.

17-летний нападающий сборной США сделал три результативных передачи в полуфинальном матче ЮЧМ-2024 против команды Словакии (7:2).

Джеймс Хэгенс является лучшим бомбардиром турнира, набрав 22 (9+13) очка в 6 матча.

Американский хоккеист установил новый рекорд юниорского чемпионата мира, набрав 22 балла.

Ранее достижение принадлежало российскому нападающему Никите Кучерову, который набрал 21 (11+10) балл на турнире 2011 года.

Хэгенс считается одним из фаворитов драфта НХЛ-2025.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Direct free kick
До Кучерова рекордсменом был Тони Раяла - где он сейчас?
Биль Швейцария
+8
0
+8
Походу Хэгенс будет первым номером драфта в 2025 году. Ждем дебюта за Бостонский колледж и мчм. Там как раз Смит решил остаться в NCAA ещё на сезон.
+6
0
+6
До Кучерова рекордсменом был Тони Раяла - где он сейчас?
+6
-2
+4
Ответ Дима Миронов
Это после такого мчм Кучерова все равно выбрали во втором раунде)
это ЮЧМ, но да, уже тогда было видно, что Куч на голову сильнее в своем возрасте
+2
0
+2
Это после такого мчм Кучерова все равно выбрали во втором раунде)
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий