Дюбуа о 1-м сезоне в «Лос-Анджелесе»: «Я сделаю все, чтобы стать лучше. В «Виннипеге» первый год тоже был не очень»

Пьер-Люк Дюбуа критически оценил свой первый сезон в «Лос-Анджелесе».

Прошлым летом «Кингс» выменяли Дюбуа у « ». Канадский клуб подписал форварда на 8 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов, после чего и состоялась сделка.

В первом сезоне в Калифорнии 25-летний нападающий набрал 40 (16+24) очков в 82 играх в регулярном чемпионате (худший показатель для полных сезонов).

В 5 играх плей-офф с «Эдмонтоном» 3-й номер драфта НХЛ-2016 добавил 1 гол.

«Уверен, что второй сезон будет лучше. Я сделаю все, чтобы стать лучше. Знаю, что могу достичь большего.

Мой первый год в «Виннипеге» тоже был не очень хорош. Все примерно то же самое – новая ситуация, новая роль, все новое.

Я не паникую, не испытываю стресс. Разочарование, конечно, есть. Год назад я показывал свою лучшую игру, и мне нужно вернуться к этому. Это зависит от меня», – сказал .