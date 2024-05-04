Дюбуа о 1-м сезоне в «Лос-Анджелесе»: «Я сделаю все, чтобы стать лучше. В «Виннипеге» первый год тоже был не очень»

Теги Лос-Анджелес НХЛ Виннипег Пьер-Люк Дюбуа Хоккей

Пьер-Люк Дюбуа критически оценил свой первый сезон в «Лос-Анджелесе».

Прошлым летом «Кингс» выменяли Дюбуа у «Виннипега». Канадский клуб подписал форварда на 8 лет с кэпхитом 8,5 миллиона долларов, после чего и состоялась сделка. 

В первом сезоне в Калифорнии 25-летний нападающий набрал 40 (16+24) очков в 82 играх в регулярном чемпионате (худший показатель для полных сезонов).

В 5 играх плей-офф с «Эдмонтоном» 3-й номер драфта НХЛ-2016 добавил 1 гол. 

«Уверен, что второй сезон будет лучше. Я сделаю все, чтобы стать лучше. Знаю, что могу достичь большего. 

Мой первый год в «Виннипеге» тоже был не очень хорош. Все примерно то же самое – новая ситуация, новая роль, все новое.

Я не паникую, не испытываю стресс. Разочарование, конечно, есть. Год назад я показывал свою лучшую игру, и мне нужно вернуться к этому. Это зависит от меня», – сказал Дюбуа

4 комментария
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Вечно подающий надежды.
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всё же жаль, что с Коламбусом не срослось
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Ответ разноцветный логотип
всё же жаль, что с Коламбусом не срослось
По поводу Коламбуса, перечислите всех бывших игроков, которые после своего перехода в другой клуб, подтвердили свой звёздный уровень! Правильно, их всего два: Панарин и Бобровский!
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Ответ Диандерталец
Вечно подающий надежды.
А-ля Патрик Лайне! Забил один раз случайно 4 или 5 шайб Торонто, если память не изменяет, и возомнил себя незаменимой звездой НХЛ! Баст! Недалёкие генменеджеры ведутся, от Гаврикова больше толку на самом деле!
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