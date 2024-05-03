Боунесс, Брюнетт и Токкет – финалисты на приз лучшему тренеру сезона НХЛ

НХЛ объявила окончательный список претендентов на приз лучшему тренеру сезона.

«Джек Адамс Эворд» вручается лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Победителя определяют члены Ассоциации телевещателей. Голосование проходило до старта плей-офф.

В число финалистов вошли (« »), Эндрю Брюнетт (« ») и (« »).

«Джетс» под руководством Боунесса заняли второе место в Центральном дивизионе НХЛ, набрав 110 очков в 82 играх.

Брюнетт возглавляет «Предаторс» с 31 мая. Под его руководством клуб набрал 99 очков в 82 матчах регулярного чемпионата и вышел в плей-офф-2024. В прошлом сезоне команда не попала в розыгрыш Кубка Стэнли.

Токкет в первом полноценном сезоне в качестве тренера «Кэнакс» вывел команду на первое место в Тихоокеанском дивизионе. Клуб набрал 109 баллов в 82 играх.