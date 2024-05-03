Боунесс, Брюнетт и Токкет – финалисты на приз лучшему тренеру сезона НХЛ

Теги рейтинги Нэшвилл Ванкувер Эндрю Брюнетт НХЛ Рик Токкет Виннипег Рик Боунесс Хоккей

НХЛ объявила окончательный список претендентов на приз лучшему тренеру сезона.

«Джек Адамс Эворд» вручается лучшему тренеру по итогам регулярного чемпионата НХЛ.

Победителя определяют члены Ассоциации телевещателей. Голосование проходило до старта плей-офф. 

В число финалистов вошли Рик БоунессВиннипег»), Эндрю БрюнеттНэшвилл») и Рик ТоккетВанкувер»).

«Джетс» под руководством Боунесса заняли второе место в Центральном дивизионе НХЛ, набрав 110 очков в 82 играх.

Брюнетт возглавляет «Предаторс» с 31 мая. Под его руководством клуб набрал 99 очков в 82 матчах регулярного чемпионата и вышел в плей-офф-2024. В прошлом сезоне команда не попала в розыгрыш Кубка Стэнли.

Токкет в первом полноценном сезоне в качестве тренера «Кэнакс» вывел команду на первое место в Тихоокеанском дивизионе. Клуб набрал 109 баллов в 82 играх.

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6 комментариев
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Ответ борецЗАнеСправедливость
Шарлатан Токкет еще и до лучшего тренера доползет, омг🤣
Не доползет, а уверенно заберет трофей. И абсолютно закономерно.
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Дал бы Брюннету,состав у Нэшвилла не ахти,зашли в плей-офф,ещё и там шумят не по детски.Брюннет однозначно доказал,что успех с Флоридой двумя годами раньше не был случаен!
+1
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+1
Мда, Карбери вывел Вашингтон в КС, распродав активы + в лазарете половина обороны была. Если это не Джек Адамс, то что?
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Ноблаух, под руководством которого Эдмонтон показал лучший результат в лиге, даже не удостоился номинации.
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Все молодцы
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