Грицюк о ближайшем матче «России 25»: «Выиграли турнир в Астане, настроение отличное. В Омске всегда полные трибуны – приятно выходить, когда на арене аншлаг»

Арсений Грицюк прокомментировал выступление за «Россию 25».

Команда одержала победы над Казахстаном (1:0) и Беларусью (6:0), став победителем Qazaqstan Hockey Open в Астане.

В рамках Лига Ставок Большого тура сборной «Россия 25» еще трижды сыграет с Беларусью. Первая игра пройдет сегодня в Омске.

– Настроение отличное, выиграли турнир в Астане, теперь вернулся в родной город, сыграть перед родной публикой. Конечно, хочется победить, сделаем все от нас зависящее. Недонастроя не будет.

Не скажу, что в Астане с белорусами нам было легко. Да, забили свои моменты, счет разгромный. Но по игре было точно нелегко: все‑таки май месяц, физическая составляющая оставляет желать лучшего. И мы после дороги чуть подустали, они прилетели чуть пораньше.

– Ажиотаж будет совсем другой, нежели в Астане. Готовы?

– Заранее знаешь, что в Омске всегда полные трибуны. Конечно, всегда приятно выходить, когда на арене аншлаг, а не когда за тобой 500 человек смотрит, – сказал форвард СКА и «России 25» Арсений Грицюк.