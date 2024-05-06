Грицюк о матче с Беларусью в Омске: «Надеюсь, что будет другой прием по сравнению с тем, когда приезжал со СКА. Все‑таки сейчас не КХЛ, а сборная»
Арсений Грицюк надеется на теплый прием в Омске во время матча «России 25».
Сегодня команда под руководством Романа Ротенберга проведет второй матч Большого тура сборной против Беларуси.
В прошлом году нападающий перешел из «Авангарда» в СКА.
«Надеюсь, что будет другой прием по сравнению с тем, когда приезжал на матчи со СКА. Все‑таки сейчас не КХЛ, а сборная, люди придут поддержать сборную России.
Сейчас я не в СКА или «Авангарде», а в сборной, хотелось бы услышать теплые слова в свой адрес», – сказал Грицюк.
Сборная не играет уже два года, а за этот ротенберговский сброд болеют только те, кто хоккей смотрел последний раз на Призы Известий году в 1988.