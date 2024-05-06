Грицюк о матче с Беларусью в Омске: «Надеюсь, что будет другой прием по сравнению с тем, когда приезжал со СКА. Все‑таки сейчас не КХЛ, а сборная»

Теги Авангард СКА болельщики Сборная Беларуси по хоккею КХЛ G-Drive Арена Матч ТВ Арсений Грицюк сборная России U25 Хоккей

Арсений Грицюк надеется на теплый прием в Омске во время матча «России 25».

Сегодня команда под руководством Романа Ротенберга проведет второй матч Большого тура сборной против Беларуси

В прошлом году нападающий перешел из «Авангарда» в СКА

«Надеюсь, что будет другой прием по сравнению с тем, когда приезжал на матчи со СКА. Все‑таки сейчас не КХЛ, а сборная, люди придут поддержать сборную России.

Сейчас я не в СКА или «Авангарде», а в сборной, хотелось бы услышать теплые слова в свой адрес», – сказал Грицюк

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15 комментариев
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Это не сборная, Арсений.
Сборная не играет уже два года, а за этот ротенберговский сброд болеют только те, кто хоккей смотрел последний раз на Призы Известий году в 1988.
+12
0
+12
Надейся, предал родной клуб ещё ждет чего-то
+12
-3
+9
На матч никто не придет из настоящих болел, поэтому никто хейтить не будет тебя!
+11
-2
+9
Он реально такой тупой? Даже в форме сборной для Омска ты кудрявый хоккеист с низкой социальной ответственностью
+8
-1
+7
Так по сути СКА и будет играть. Состав на 90 % состоит из игроков СКА плюс главный тренер. Так чем эта сборная отличается от СКА?
+4
0
+4
Какой хитроопый…🤔
+4
-1
+3
Если бы остался в Авангарде, за тебя бы лично болело минимум полгорода!!! А так... Кому ты тут теперь нужен?!
+3
0
+3
И там, и там ты Ромкой! Безотказный баблосос
+1
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Медведь из кустов такой: "Арсений!"
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Теплые слова?)))
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Надейся)
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из плеяды замаранных ротенбергом
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Ответ Омичёв
Надейся, предал родной клуб ещё ждет чего-то
да нет, Авангард просто денег пожалел. Кто ж здесь винлват?
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Ответ Владислав Свидзинский
На матч никто не придет из настоящих болел, поэтому никто хейтить не будет тебя!
в Омске любят хоккей. посмотрим насколько полная будет арена..
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Ответ Oleg Olegov
Это не сборная, Арсений. Сборная не играет уже два года, а за этот ротенберговский сброд болеют только те, кто хоккей смотрел последний раз на Призы Известий году в 1988.
👍👍👍
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